Marie-Élaine Thibert de retour avec une nouvelle chanson

Marie-Élaine Thibert est de retour avec du nouveau matériel original, 10 ans après avoir présenté ses dernières chansons à son public adulte.

En 2015, elle avait produit un recueil de berceuses, elle avait aussi revisité le répertoire d’Édith Piaf et repris à son compte de grands classiques de la chanson d’ici, mais pour du matériel original adulte, c'est une première en une décennie.

Jeudi, elle a dévoilé la pièce «J’ai confiance», qui se retrouvera sur son prochain opus, «Notre histoire», réalisé et arrangé par Antoine Gratton. Il sera lancé le 30 mars.

Quant à «J’ai confiance», la pièce a été écrite et composée par Laurence Nerbonne, la coauteure de la nouvelle chanson-thème de «Star Académie», «Changer le monde».

«["J'ai confiance"] «nous rappelle qu’il faut croire en nos moyens et suivre notre destinée. On peut faire de grandes choses quand on écoute notre instinct», a dit Marie-Élaine, dans un communiqué.

