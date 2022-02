Pékin 2022: Éliot Grondin sur le podium grâce au porte-à-porte de grand-papa

Sa médaille olympique, Éliot Grondin la doit en grande partie à son grand-père qui passait de porte en porte pour financer ses premières compétitions.

«C’est mon père qui l’a inscrit la première fois [à Stoneham, quand il avait 8 ans], a raconté au Journal jeudi la mère du planchiste, Mélanie Turcotte. Nous on se demandait ce qu’on allait faire s’il était bon. On n’avait vraiment pas l’argent pour ça.»

Denis Turcotte, qui gérait alors un centre commercial, a donc pris en main la quête de commandites. À l’époque, une saison pouvait coûter environ 5000 $ à la famille. Les 50 ou 100 $ amassés aux portes lors des tournées dans les rues de la Beauce servait à payer les hôtels et l’équipement de Grondin.

«On a fait des pirouettes pour trouver de l’aide. Il nous a fait sortir de notre zone de confort, ce petit gars-là! a rigolé sa maman. Il nous a fait découvrir que tout se peut quand on le veut vraiment.»

Leur Super Bowl

Avec le temps et les bons résultats, des commanditaires plus solides sont venus soutenir les Grondin. Car oui, le planchiste de Sainte-Marie était bon. Au point de devenir, la nuit dernière, le plus jeune médaillé olympique en snowboard cross, à 20 ans.

À 10 500 kilomètres de Zhangjiakou, le site des compétitions en Chine, la famille s’était organisé un «petit Super Bowl» pour assister aux performances de leur athlète, qui déroulaient en fin de soirée, heure du Québec.

Il y a quatre ans, son père, Jean-Francis, avait fait le déplacement jusqu’à Pyeongchang afin d’assister aux premières descentes olympiques de son garçon. Mais cette fois, avec les mesures sanitaires, c’était impossible.

Un sourire comme médaille

S’il y a bien sûr eu une effusion de joie dans la maison des Grondin quand Éliot a croisé le fil d’arrivée en deuxième place, sa mère assure qu’il en aurait été de même si son fils n’avait pas récolté de médaille.

«Éliot était dominant, mais surtout très souriant, a pointé Mme Turcotte. Ça me rappelait notre petit garçon qui participait à la Coupe Québec et qui était juste content de faire ça. Dans le coeur d’un parent, ça vaut encore plus que la médaille.»

Les parents de Grondin ont pu lui parler un peu au téléphone quand il a eu fini la ronde d’entrevue avec les médias.

«On lui a dit de profiter de son moment. C’est sûr que ç’aurait été le fun d’être là pour sa médaille, mais je crois qu’il y en aura d’autres!» s’est réjouie Mme Turcotte.

