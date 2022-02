Canadien: meilleur effort, même résultat

Le Canadien de Montréal n’a pas pu offrir un cadeau de bienvenue à Martin St-Louis, s’inclinant 5 à 2 face aux Capitals de Washington, jeudi au Centre Bell.

• À lire aussi: «Juste une chance» -Martin St-Louis

• À lire aussi: Martin St-Louis: des concepts avant des systèmes

Une fois de plus, le Tricolore n’a pu se fier à son gardien partant. Après avoir accordé quatre buts en 15 tirs, Cayden Primeau a laissé sa place entre les poteaux à Samuel Montembeault, en début de deuxième période.

Ben Pelosse / JdeM

S’il y en a un qui a senti «l’effet St-Louis», toutefois, c’est bien Cole Caufield. En plus d’avoir connu un match inspiré et dynamique, le joyau du CH a inscrit son deuxième filet de la saison et son premier depuis le 24 novembre dernier... qu’il avait marqué contre ces mêmes Capitals. Son tir du revers parfait a trompé la vigilance d’Ilya Samsonov en avantage numérique, en fin de deuxième période.

Ben Pelosse / JdeM

L’Américain a bien failli en ajouter en fin de rencontre, mais son deuxième du match a été refusé après une reprise vidéo pour hors-jeu.

Le Tricolore a entamé la rencontre de bien mauvaise façon. Joe Snively a d’abord inscrit son premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH), s’emparant d’un retour de lancer hasardeux accordé par Primeau. Vingt petites secondes plus tard, une autre recrue, Connor McMichael, a doublé l’avance des siens grâce à un tir que le jeune gardien américain aimerait sûrement revoir.

Ben Pelosse / JdeM

Bel effort

Malgré cette douteuse amorce, le Bleu-Blanc-Rouge n’a pas fait mauvaise figure le reste du premier vingt. En fin de période, Alexander Romanov est passé à un cheveu de réduire l’écart, mais son vif tir des poignets a abouti sur le poteau à la gauche de son compatriote Samsonov. Ce dernier a été excellent devant la cage des Capitals, repoussant 42 des 44 rondelles dirigées vers lui. Il a d'ailleurs été incommodé par une blessure en fin de rencontre, étant tout de même en mesure de compléter le match.

Ben Pelosse / JdeM

Carl Hagelin a toutefois fait fi des efforts des Glorieux au début du deuxième tiers, en vertu d’un tir d’un angle impossible qui a dévié sur le bâton de Kale Clague. Après une réplique presque immédiate de Rem Pitlick, qui avait visité les gradins lors du dernier match, Snively en a ajouté pour les «Caps». L’attaquant originaire de la Virginie a mis fin à la soirée de travail de Primeau avec son deuxième de la soirée.

Le Canadien a eu l’ascendant sur la formation de la capitale américaine en troisième période, sans toutefois être en mesure d’enfiler l’aiguille. Alors que Montembeault avait été appelé au banc pour insérer un sixième patineur sur la glace, Tom Wilson a cloué le cercueil du CH en glissant le disque dans un filet désert.

L’équipe montréalaise sera l’hôte des Blue Jackets de Columbus, samedi soir.

À voir aussi