Ministère de la Cybersécurité et du Numérique : une tempête qui inquiète les Oppositions

La tempête qui frappe le nouveau ministère de la Cybersécurité et du Numérique inquiète le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Québec doit se doter d’une expertise rapidement, plaide-t-il, car la gestion des données informatiques est l’un des grands défis des prochaines années.

«La gestion des données informatiques, des données personnelles des citoyens, citoyennes, là, avec les changements climatiques et la santé mentale, là, ça fait partie des grands défis, pas juste de la prochaine année, des prochaines décennies. Une démocratie en santé, ça doit vouloir dire bien gérer les données personnelles, bien protéger l’identité, notamment numérique, des gens», a affirmé Gabriel Nadeau-Dubois.

Jeudi, notre Bureau parlementaire dévoilait que le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, dirigé par Éric Caire, vit déjà une crise profonde : le sous-ministre Guy Rochette a été dégommé après un audit dévastateur. Sa gestion minait les principaux projets informatiques du Québec. Le ministère a été créé il y a à peine un mois.

«Il faut ramener de l’expertise au public sur les enjeux informatiques, il faut plus d’expertise au public puis il faut offrir notamment de bonnes conditions de travail pour que les meilleurs esprits, au Québec, sur ces enjeux-là, on soit capable de les attirer à travailler pour l’État québécois», a-t-il ajouté.

Responsabilité ministérielle

De son côté, le député libéral André Fortin a lancé une pointe au ministre Éric Caire, se demandant «ce qui se passait avec le shérif de La Peltrie». Il soulignait ainsi que responsable des dossiers informatiques aurait été le premier à «parler de responsabilité ministérielle dans un cafouillage monstre» comme celui-ci.

«Dépassement de coûts, enjeu de sécurité, direction complètement désorganisée. Qu’est-ce qu’Éric Caire aurait dit comme député de l’opposition ? Il aurait dit : ça ne tient pas debout. Il aurait demandé à ce que des têtes roulent, à ce que la responsabilité ministérielle s’applique», a déclaré M. Fortin.

Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a aussi rappelé que le ministre devait prendre ses responsabilités pour redresser la barre.

«Manifestement, Éric Caire, ne semble pas avoir une idée précise de ce qui se passe dans ce ministère. Et c’est inquiétant parce qu’on sait que, par le passé, il y a eu des projets informatiques qui ont complètement dérapé sur le plan financier. Donc, on demande au ministre de prendre ses responsabilités et de prendre le contrôle», a-t-il dit.

Frapper un mur

En entrevue dans nos pages jeudi, le ministre a souligné qu’il travaillait activement à un changement de culture grâce à la création de ce ministère.

«Le ministère suscite de l’espoir. Ce qui nous oblige nous, justement, à faire une introspection de notre nouvelle organisation pour être capable de répondre aux attentes. Ce qui n’est pas le cas présentement, je vais être honnête», a-t-il signalé. «Ceux qui pensent qu’ils vont pouvoir continuer à travailler comme ils le faisaient à l’époque du CSPQ, ces gens-là vont frapper un méchant mur.»

