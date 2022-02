Pékin 2022: journée faste pour le canada

Ce fut le jour des premières pour le Canada aux Jeux de Pékin. Les représentants de l’unifolié ont ajouté quatre médailles à leur total.

• À lire aussi: Isabelle Weidemann remporte l'argent au 5000 m, sa deuxième médaille des Jeux

• À lire aussi: Médaille d’argent pour Eliot Grondin en snowboard cross

• À lire aussi: James Crawford décroche le bronze

• À lire aussi: Ski acrobatique: les Canadiens en bronze aux sauts par équipe mixte

Au moment d’écrire ces lignes, le Canada pointait au troisième rang du classement avec un total de 12 médailles, dont une d’or, celle du Québécois Maxence Parrot à l’épreuve de slopestyle.

Il s’agissait de la première fois que les athlètes canadiens remportaient des médailles lors de deux journées consécutives. Puis, on a vu une Canadienne remporter sa deuxième médaille des Jeux. Bref, ce fut une journée faste.

Photo AFP

L’Ottavienne Isabelle Weidemann a mis la main sur la médaille d’argent lors du 5000 mètres en patinage de vitesse longue piste. Elle avait monté sur la troisième marche à l’épreuve du 3000 mètres présentée lors de la première journée des JO.

« Je compétitionne pour mes coéquipiers et coéquipières, ainsi que pour ma famille. De pouvoir leur offrir une deuxième médaille, ça veut dire beaucoup pour moi », a indiqué Weidemann sur les ondes de Radio-Canada.

Tour du chapeau

Weidemann tentera de compléter son tour du chapeau à Pékin alors qu’elle participera maintenant à l’épreuve de poursuite par équipe en compagnie d’Ivanie Blondin et Valérie Maltais.

Les Canadiennes sont les favorites pour rafler l’or. Elles ont remporté les trois étapes de la Coupe du Monde l’automne dernier.

« Je suis contente de pouvoir me concentrer là-dessus au cours des prochains jours, a-t-elle souligné. Les filles sont prêtes à se battre et on espère livrer notre meilleure performance de la saison. »

Grondin brille

Photo AFP

L’épreuve masculine de snowboard cross a donné droit à tout un spectacle. Le Québécois Éliot Grondin a remporté la médaille d’argent dans une course endiablée.

Il a fini deuxième derrière l’Autrichien Alessandro Haemmerle qui l’a battu par deux centièmes de seconde. Notre collègue Richard Boutin était aux premières loges de cette épreuve.

Photo Didier Debusschère

Puis, en soirée à Pékin, Marion Thénault, Miha Fontaine et Lewis Irving ont donné une médaille de bronze inespérée au Canada. Les trois sauteurs ont monté sur la troisième marche du podium du concours par équipe mixte en ski acrobatique. C’était la première fois que cette épreuve était présentée aux Jeux olympiques.

Photos AFP

James Crawford a gagné le bronze du combiné alpin. Il a terminé avec un chrono cumulatif de 2 min 32,11 s après les épreuves de la descente (2e) et du slalom (septième).C’est sa première médaille olympique, mais aussi la première de l’histoire du Canada dans l’épreuve du combiné alpin. Avant ce podium, la meilleure performance canadienne avait été Jean-Philippe Roy en 2002 aux Jeux de Salt Lake City.

« C’était un rêve d’enfance d’être aux Olympiques et de participer à l’événement, a-t-il mentionné en conférence de presse. D’être ici et d’être un médaillé en plus, c’est complètement fou ! Je n’aurais pu demander mieux. »

L’Autrichien Johannes Strolz a remporté l’or alors que le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a mis la main sur l’argent.

Crawford, un Ontarien de 24 ans, avait terminé au pied du podium en descente avec une quatrième place. Il avait aussi obtenu une sixième place au Super-G.