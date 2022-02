Port-Cartier: vive réaction à une coupe de subvention

La Ville de Port-Cartier, sur la Côte-Nord, a réalisé une coupe de 100 000 $ à sa subvention annuelle versée à l’organisme Développement économique Port-Cartier, une décision motivée par l’accumulation de surplus par cet organisme et qui est vivement contestée par le milieu des affaires.

Développement économique Port-Cartier, dont le financement provient essentiellement de la Ville de Port-Cartier, voit ses revenus fondre de 40 % avec cette coupe.

La décision a été prise par un conseil municipal divisé. Pour le maire Alain Thibault, l’organisme peut facilement remplir sa mission avec ses surplus qui atteignent 350 000 $.

«Ça, c’est l’argent des contribuables. Vous n’êtes pas là pour accumuler des surplus sur le dos des citoyens. Épuisez vos surplus pour le manque à gagner de 100 000 dollars sur votre subvention annuelle. Et quand vous aurez épuisé vos surplus, vous viendrez nous voir au budget 2023, à l’automne, tout simplement», a indiqué Alain Thibault à TVA Nouvelles.

«Bien honnêtement, ç’a été une surprise et une déception», a réagi le président de Développement économique Port-Cartier, Gilles Couture.

Il estime que son organisme a besoin du plein financement de la Ville pour remplir sa mission, même si ses coffres sont bien garnis.

«On a aussi de l’argent qui va être engagé dans différentes études et activités. Ce n’est pas 300 000 $ qui est un surplus pur qu’on peut utiliser n’importe comment. Il y a quand même une saine gestion derrière cela. Et ça nous permet une flexibilité face à des besoins qui pourraient survenir», a précisé M. Couture.

La Chambre de commerce de Port-Cartier s’implique dans le dossier et a défendu le rôle, la mission et les réalisations de Développement économique Port-Cartier au cours des dernières années. Sa présidente, Mélanie Dumont, qui a longtemps travaillé comme agente de développement au sein de l’organisme a plaidé pour une hausse du financement municipal.

«Nous, on était plus dans une optique qu’il fallait investir plus. On a des gros projets qui s’en viennent comme Apuiat. Ça va nécessiter des ressources humaines, soit pour favoriser les retombées économiques, s’impliquer dans le milieu, accompagner peut-être les entreprises», a-t-elle souligné.

Malgré la réduction importante de son financement, Développement économique Port-Cartier conserve l’appui de la Ville, a insisté le maire Alain Thibault.

«On a renouvelé le mandat l’année passée, on va le renouveler encore cette année. Qu’il se concentre là-dessus», a-t-il précisé.

L’organisme qui souhaitait augmenter ses ressources pour maximiser les retombées économiques de grands projets et prendre en charge la gestion du quai municipal de Port-Cartier doit donc mettre le pied sur le frein.

«On a une belle équipe qui, j’espère, va rester la plus intacte possible malgré ce que l’on vit actuellement», a souhaité M. Couture.