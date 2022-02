Tout le monde a cuisiné davantage cette année. On a pris comme habitude de faire notre pain et nos conserves. Alors, ce week-end, impliquez les membres de votre famille afin de préparer de délicieuses recettes pour se faire plaisir et profitez de la grande fête du football dans votre bulle, à la maison.

Porc effiloché à la mijoteuse

Portions : 6 | Préparation : 15 min | Cuisson : 8 h15 min

INGRÉDIENTS

2 lb de rôtis d’épaule de porc

2 oignons, émincés

1/4 tasse de mélasse

2 gousses d’ail, hachées

2 c. à soupede sauce Worcestershire

1/2 tasse de ketchup

2 c. à soupe de sauce barbecue de votre choix

1 (680 ml) boîte de sauce tomate

1 c. à thé de moutarde sèche

1/4 tasse de vinaigre de cidre

1 c. à thé de poivre de Cayenne

1 c. à thé de paprika

1 c. à thé de poudre d’ail

Sauce piquante au goût

Sel et poivre

MÉTHODE

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients, excepté l’épaule de porc. Déposer le porc dans la mijoteuse et recouvrir de la sauce. Couvrir et cuire pendant 8 heures à faible intensité. Sortir le porc de la mijoteuse, puis à l’aide de deux fourchettes, l’effilocher. Faites des «pulled pork» traditionnels en garnissant des pains kaisers de porc effiloché et de salade de chou.

Boulettes disco aux herbes fraîches

Portions : 4 | Préparation : 10 min | Cuisson : 12 min

INGRÉDIENTS

500 g de boeuf haché

1 oignon, ciselé

2 gousses d’ail, hachées

16 biscuits soda, écrasés

Coriandre fraîche, hachée

Menthe fraîche, hachée

2 c. à soupe de cumin

Quelques gouttes de tabasco

1 oeuf

Sel et poivre

Huile d’olive

MÉTHODE

Dans une poêle, chauffer l’huile à feu vif et cuire l’oignon et l’ail. Réserver et laisser refroidir. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients (incluant l’ail et l’oignon) et former des boulettes. Dans une poêle, cuire les boulettes environ 15 minutes, en les tournant régulièrement. Servir accompagné de riz et d’une sauce tomate.

Boulettes de veau au parmesan

Portions : 6 | Préparation : 30 min | Cuisson : 1 h

INGRÉDIENTS

Sauce tomate

3 c. à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail hachées

1 boîte de tomate italiennes écrasés

Sel et poivre au goût

Boulettes de veau

1 sac

1 lb de veau haché

1 lb de fromage parmesan râpé (ou fromage pecorino)

1/2 tasse de chapelure

3 c. à soupe de lait

1 oeuf

Garniture

Un filet d’huile d’olive

Fromage parmesan râpé

Quelques feuilles de basilic

MÉTHODE

Sauce tomate

1. Dans une grande casserole chauffée à feu moyen, faire revenir tous les ingrédients dans l’huile d’olive. Saler et poivrer. Réduire le feu à moyen doux et laisser mijoter 30 minutes à découvert.

Boulettes de veau

2. Pendant que la sauce mijote, mettre le veau, le fromage, la chapelure, le lait et l’œuf dans un bol, et les mélanger avec les mains. Façonner la préparation en boulettes de 4 cm (1 1⁄2 po) de diamètre.

3. Ajouter les boulettes à la sauce en les manipulant avec soin pour éviter qu’elles se défassent. Poursuivre la cuisson 30 minutes à feu moyen doux à découvert.

4. Servir les boulettes arrosées d’un filet d’huile d’olive, saupoudrées de parmesan et déposer une feuille de basilic frais sur le dessus.

Tacos de poulet et de chili

Portions : 4 | Préparation : 10 min | Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

15 ml/1 c. à soupe d’huile de canola

1 gousse d’ail, hachée

1/2 oignon, haché

2 poitrines de poulet, coupées en petits cubes

1 tasse de tomates broyées

2 c. à soupe de pâte de tomate

1/2 tasse de fèves noires en boîte

1/2 c. à thé de poudre de chili

1/2 c. à thé de cumin

1/2 c. à thé de graines de coriandre

1 avocat, tranché

1/2 tasse de crème sure

Coriandre fraîche

Sel et poivre

8 tortillas de maïs

MÉTHODE

Dans une poêle, faire revenir l’ail et l’oignon dans un peu d’huile. Ajouter le poulet, faire revenir jusqu’à cuisson complète. Ajouter les tomates broyées, la pâte de tomate, les fèves noires, puis les épices. Saler et poivrer. Servir sur une tortilla de maïs, avec quelques tranches d’avocat, un peu de crème sure et de la coriandre fraîche.

Rondelles d’oignons parfaites et sauce ranch maison

Portions : 4 | Préparation : 20 min | Cuisson : 5 min

INGRÉDIENTS

3 oignons « vidalia » moyens

2 jaunes d’œufs

2/3 tasse de lait 2 %

2/3 tasse de farine tout usage

2/3 tasse de chapelure

Sauce ranch maison

1/2 oignon ciselé

2 c. à thé d’huile végétale

1 gousse d’ail, hachée

1 tasse de crème sure

1 tasse de babeurre

3 c. à soupe de moutarde forte

1/2 ciboulette hachée

1 c. à thé de sel

2 c. à thé de paprika fumé

MÉTHODE

1. Peler les oignons et les tailler en rondelles de 1 cm. Les séparer en essayant de les laisser entières.

2. Dans un grand bol, battre les jaunes dans le lait. Préparer deux autres grands bols, l’un pour la farine, l’autre pour la chapelure.

3. Paner à l’anglaise. Passer les rondelles d’oignons dans la farine, puis les œufs, pour terminer dans la chapelure. Répéter pour tous les morceaux d’oignons et réserver sur une grande plaque.

Pour la sauce ranch

4. Faire fondre les oignons ciselés sans coloration dans l’huile végétale, ajouter l’ail haché pour le dernier 5 minutes. Laisser refroidir sur une plaque.

5. Mélanger la crème sure, le babeurre, la moutarde, la ciboulette, le sel et le paprika aux oignons et à l’ail refroidis, garder dans un pot hermétique au réfrigérateur. La sauce sera encore meilleure si faite la veille.

6. Faire chauffer la friteuse à 350°F (180°C) et cuire les rondelles jusqu’à ce qu’elles soient parfaitement dorées (environ 4 minutes). Conserver sur une plaque avec un papier absorbant, puis saler et saupoudrer de piment, au goût.

7. Servir dans deux grands bols. Les rondelles dans l’un et la sauce ranch dans l’autre. À consommer immédiatement.

Salade de chou crémeuse

Portions : 8 | Préparation : 15 min

INGRÉDIENTS

1 chou blanc, râpé

1 oignon rouge, ciselé

2 carottes, râpées

2 pommes Cortland ou Granny Smith, coupées en fines tranches

4 c. à soupe de jus de citron

3 c. à soupe de mayonnaise maison ou du commerce

4 c. à soupe de yogourt nature

Sel et poivre noir du moulin

MÉTHODE