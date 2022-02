Quelles peines pour deux hommes piégés par la police?

Deux hommes, dont l’ancien professeur de secondaire Raphaël Beaumont, qui ont été piégés dans une opération policière où ils souhaitaient obtenir les services sexuels d’une mineure, contestent la constitutionnalité de la peine minimale d’un an qu’ils devraient purger.

Selon le Code criminel, les peines de Raphaël Beaumont, 26 ans, et de Dave Hamel, 41 ans, reconnus coupables de leurre et d’obtention de services sexuels sur une personne mineure, devraient minimalement être d’un an sur le premier chef d’accusation et de six mois sur le deuxième. Or, comme plusieurs accusés de leurre sur des mineurs au Canada, ceux-ci contestent la constitutionnalité de la peine.

Trois annonces

En février 2019, la police de Québec avait publié trois annonces en offrant des services sexuels de jeunes filles sur des sites de rencontre. Parmi les 167 personnes qui ont répondu à l’annonce, les deux accusés se sont présentés à l’hôtel, et ce, même si l’escorte – jouée par des policiers – avait clairement écrit qu’elle était mineure.

Les accusés ont échoué à faire déclarer l’opération policière illégale et ont donc été reconnus coupables.

À l’étape des représentations sur sentence, l’avocate de l’ancien professeur d’anglais à l’école secondaire Les Sentiers a fait valoir que son client avait des «remords» face aux gestes posés.

«Manque de jugement»

Maintenant déménageur, l’homme s’est porté volontaire pour un suivi thérapeutique dès son arrestation. Il a été question d’un «manque de jugement» de l’accusé, qui avait 24 ans et qui ne présente aucune déviance selon les intervenants.

Ainsi, une peine de 90 jours à purger les fins de semaine a été demandée par Me Stéphanie Pelletier-Quirion. La Couronne exige cependant une peine beaucoup plus importante de 15 mois de prison, peine également exigée contre le deuxième accusé, Dave Hamel.

Le juge a pris la décision en délibéré. Sa décision doit toutefois prendre en compte la peine minimale d’un an, mais aussi plusieurs autres causes du même genre qui se trouvent devant les tribunaux supérieurs en appel de la peine minimale.