Recensement 2021: Votre municipalité a-t-elle changé depuis 5 ans?

Statistique Canada a dévoilé hier la première série de chiffres du programme de recensement canadien pour 2021. Le Journal vous présente aujourd'hui une carte à deux volets pour chaque municipalité du Québec.

La première vue porte sur la variation de la population entre 2016 et 2021. Plus le rouge est foncé, plus la population est croissante.

L'autre présente le pourcentage d'occupation des logements privés par des résidents habituels. Plus le vert est foncé, plus le pourcentage de résidents habituels est élevé. Un vert pâle est un bon indice de la présence de nombreux chalets ou résidences secondaires.

Top 20 des villes en croissance de population (1000 habitants et plus en 2016)

Municipalité Population en 2021 Population en 2016 Variation Eeyou Istchee Baie-James 2 638 1 579 67% Sainte-Clotilde 2 646 1 622 63% Saint-Louis-de-Gonzague 1 950 1 481 32% Saint-Apollinaire 7 968 6 110 30% Bromont 11 357 9 041 26% Carignan 11 740 9 462 24% Eastman 2 279 1 843 24% Wentworth-Nord 1 672 1 361 23% Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 3 367 2 763 22% Sainte-Barbe 1 609 1 324 22% Saint-Zotique 9 618 7 934 21% Mirabel 61 108 50 513 21% Contrecoeur 9 480 7 887 20% Saint-Philippe 7 597 6 320 20% Pointe-des-Cascades 1 775 1 481 20% Gore 2 283 1 904 20% Puvirnituq 2 129 1 779 20% Fossambault-sur-le-Lac 2 327 1 960 19% Rivière-Beaudette 2 489 2 097 19% La Minerve 1 421 1 205 18%



Top 20 des villes en décroissance de population (1000 habitants et plus en 2016)

Municipalité Population en 2021 Population en 2016 Variation Waswanipi 459 1759 -74% Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 1743 1993 -13% Chute-aux-Outardes 1391 1563 -11% Longue-Rive 918 1026 -11% Sainte-Agathe-de-Lotbinière 1049 1168 -10% Saint-Cyprien-de-Napierville 1735 1927 -10% Fermont 2256 2474 -9% Fort-Coulonge 1312 1433 -8% Saint-Maxime-du-Mont-Louis 1047 1134 -8% Sainte-Marthe 1014 1097 -8% Saint-Léon-de-Standon 1042 1127 -8% Saint-Siméon 1139 1227 -7% Lac Simon 1285 1380 -7% Causapscal 2147 2304 -7% Sayabec 1706 1831 -7% Sacré-Coeur 1684 1803 -7% Hébertville-Station 1229 1311 -6% Forestville 2892 3081 -6% Saint-Valère 1188 1263 -6% Communauté de Wemotaci 1142 1213 -6% Saint-Victor 2313 2448 -6% Saint-Pamphile 2274 2400 -5% Pointe-Lebel 1817 1918 -5% Saint-Gédéon-de-Beauce 2093 2205 -5% Les Escoumins 1794 1891 -5%

Chiffres sur les logements privés occupés par des résidents habituels



Top 20 des villes où le taux d'occupation des logements privés est le plus bas. (Plus de 1000 habitants en 2016)

Municipalité Pourcentage d'occupation Wentworth-Nord 46% La Minerve 47% Notre-Dame-du-Laus 48% La Macaza 51% Potton 52% Saint-Donat 54% Saint-Zénon 54% Amherst 54% Bristol 54% Saint-Adolphe-d'Howard 55% L'Isle-aux-Allumettes 55% Saint-Côme 56% Stanstead 58% Lac-Supérieur 58% La Conception 60% Gracefield 60% Nominingue 61% Saint-David-de-Falardeau 61% Austin 62% Mont-Tremblant 62%