Six concerts en webdiffusion pour l’OSM

L’Orchestre symphonique de Montréal propose une série de six concerts en webdiffusion qui seront mis en ligne jusqu’au 21 juin. Il y a aura cinq captations de concerts présentés devant public et une exclusivité numérique avec le retour du chef Zubin Mehta.

• À lire aussi: Sting vend à son tour son catalogue d’auteur de chansons à Universal

Cette nouvelle initiative sera lancée le 15 février avec le concert Zubin Mehta retrouve l’OSM avec Wagner et Brahm. L’ensemble, sous la direction du chef qui a dirigé l’OSM de 1961 à 1967, interprétera deux oeuvres de Wagner avec l’Ouverture de l’opéra Rienzi et le Prélude et Liebestod de Tristan et Isolde. La symphonie no 4 de Brahms complètera ce programme exclusif enregistré à la Maison symphonique. Il sera disponible jusqu’au 8 mars.

Du 8 au 29 mars, l’OSM diffusera le concert Sibelius héroïque, Beethoven rayonnant, sous la direction du chef danois Thomas Sondergard. L’ensemble, accompagné par le soliste Yefim Bronfman, interprétera le Concerto pour piano no 3 de Beethoven. La symphonie no 5 de Sibelius et Precipice, une création mondiale commandée par l’OSM, à la compositrice Dorothy Chang, seront joués en complément de programme.

On retrouvera, ensuite, le concert Accents slaves, de la Moldau aux Balkans, dirigé par la cheffe sino-américaine Xian Zhang de l’Orchestre symphonique du New Jersey. Cette prestation, où l’on retrouvera des oeuvres de Dvorak, Smetana et Sokolovic, sera offerte du 29 mars au 19 avril.

Du 19 avril au 10 mai, l’OSM, sous la direction du chef américain Michael Tilson Thomas, attaquera Deux mélodies élégiaques de Grieg et la Symphonie no 9 de Schubert. On pourra voir le jeune pianiste russe Alexander Malofeev dans le Concerto no 3 de Prokofiev.

Les deux derniers concerts offerts en webdiffusion mettront en vedette le chef Rafael Payare. Le programme Concertos russes et poèmes symphoniques français, présenté du 10 au 31 mai, sera constitué d’oeuvres de Dukas et Debussy. Le soliste Daniil Trifonov interprétera, en complément de programme, des concertos russes pour piano de Schnittke et Prokofiev.

La dernière oeuvre numérique, offerte du 31 mai au 21 juin, mettra en vedette La Symphonie no 7 de Bruckner avec des tubas wagnériens, un instrument à mi-chemin entre le cor et le trombone.

Chaque webdiffusion sera agrémentée de contenu exclusif avec des entrevues avec des spécialistes, des chefs, des solistes et des musicologues.

Tous les programmes, sauf celui avec Zubin Mehta, seront présentés en salle avant d’être offerts en webdiffusion.

Le coût pour visionner un programme est de 20$. Un forfait au coût de 100$ permet d’accéder aux six webdiffusions. Tous les détails sont en ligne sur le site osm.ca.