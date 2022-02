Ukraine: les ultimatums et les menaces visant Moscou ne «mènent à rien» (Lavrov)

Moscou | Le chef de la diplomatie russe a jugé jeudi contre-productives les menaces occidentales contre la Russie, accusée d'envisager une opération militaire contre l'Ukraine près de laquelle elle a massé des dizaines de milliers de soldats.

«Des approches idéologisées, des ultimatums et des menaces ne mènent à rien», a déclaré Sergueï Lavrov, au début de sa rencontre à Moscou avec son homologue britannique Liz Truss, déplorant que «beaucoup de nos collègues occidentaux ont justement une passion pour cette forme (de communication)».

Si Londres souhaite améliorer ses relations avec Moscou, «nous allons bien évidemment répondre de la même manière, parce que nous ne pouvons être satisfaits de nos relations qui sont au plus bas», a poursuivi M. Lavrov.

Mais «on ne peut normaliser les relations que via un dialogue mutuellement respectueux et sur un pied d'égalité (...) afin de trouver des solutions mutuellement acceptables», a-t-il souligné.

Cette rencontre entre M. Lavrov et Mme Truss intervient en pleine flambée de tensions entre les Occidentaux et la Russie, accusée d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne en vue d'une invasion.

La Russie nie tout bellicisme et lie une désescalade à des traités garantissant le non-élargissement de l'Otan, que Kiev souhaite rejoindre, et une retraite de facto de l'Alliance d'Europe de l'Est.

Pour sa part, Mme Truss a annoncé s'être rendue à Moscou pour «exhorter la Russie à emprunter le chemin de la diplomatie».

«Une guerre en Ukraine serait un désastre pour les peuples russe et ukrainien et pour la sécurité européenne», a-t-elle insisté.

«Il y a un chemin alternatif, un chemin diplomatique qui permet d'éviter les conflits et l'effusion de sang», a ajouté Mme Truss.