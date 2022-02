Un homme de 79 ans à la tête d’un réseau de trafiquants de drogue est arrêté

Un homme à l’âge vénérable de 79 ans soupçonné d’être à la tête d’un réseau de trafic de stupéfiants a été arrêté mardi, à Longueuil.

Ce sont des informations du public qui ont mis les policiers sur la trace de l’aîné.

L’enquête qui a suivi a mené les policiers à effectuer quatre perquisitions, soit deux à Longueuil, une à Saint-Amable et une autre à Saint-Denis-de-Brompton, en Estrie.

«Cette opération visait à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants qui œuvrait depuis de nombreuses années», a indiqué la police de Longueuil dans un communiqué.

Les perquisitions ont permis la saisie de plus de 35 000 $ en argent comptant, 5 kg de cannabis, 134 grammes de cocaïne et 568 comprimés de métamphétamine.

Au total, six suspects ont été épinglés lors de la frappe. Il s’agit de quatre hommes et de deux femmes âgés entre 22 et 79 ans.

Ils ont tous été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure. Ils font face à des accusations de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.