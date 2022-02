Un Madelinot et sa passion pour la sculpture sur glace

Depuis une quinzaine d’années, l’artiste madelinot Guy-Olivier Deveau met sa créativité à contribution dans les sculptures sur glace qui font la réputation du Carnaval de Québec et de l’Hôtel de Glace de Valcartier.

Au Carnaval 2022, ses sculptures de glace et de neige figurent parmi la centaine de pièces qui peuvent être admirées par le public sur les différents sites de l’événement. Il faut dire que son travail s’est amorcé bien avant l’ouverture du Carnaval, pour décorer entre autres le Palais de Bonhomme. «Ça fait deux mois que je travaille sept jours sur sept, 10-12 heures par jour, nous a-t-il dit quelques semaines avant le début des festivités. Pour l’Hôtel de Glace, ouvert depuis le 2 janvier, on a commencé dès qu’il faisait assez froid, au début décembre.»

Le sculpteur originaire de Bassin a été initié à la sculpture auprès des Artisans du Sable, l’entreprise fondatrice du Concours de Châteaux de sable des Îles-de-la-Madeleine, dans le cadre d’un emploi d’été quand il avait 18-19 ans. Il raconte qu’on l’avait d’abord engagé pour organiser des ateliers de construction de châteaux pour les visiteurs, en compagnie d’artistes locaux. «J’ai appris tous leurs trucs!» dit-il.

PHOTO COURTOISIE / Guy-Olivier Deveau

PHOTO COURTOISIE / Guy-Olivier Deveau

Puis, lorsqu’il était étudiant de philosophie à l’Université Laval, M. Deveau a eu l’opportunité de côtoyer les sculpteurs professionnels des Internationaux de sculpture sur sable, dans la Vieille Capitale. Guy-Oliver Deveau y avait été embauché pour pelleter le sable et préparer les coffrages pour les pièces en démonstration. «C’est quand j’ai aussi commencé à faire des petites fenêtres dans les châteaux, à faire des petits détails, qu’on a remarqué mon talent», confie-t-il.

C’est au contact de Michel Lepire, fondateur de Sculptures Michel Lepire, et de son fils Marc, aujourd’hui sculpteur officiel du Carnaval de Québec, que le Madelinot s’est exercé à sculpter la glace et la neige. «J’ai appris beaucoup avec eux; c’est devenu une véritable passion!»

Guy-Olivier Deveau, qui a alors renoncé à ses études de maîtrise en philosophie pour devenir sculpteur professionnel et même ébéniste à ses heures, explique qu’il y a tout un monde entre le sable et la glace. «Avec le sable, on travaille avec les mains et de petits outils, comme la spatule et la truelle, pour aller chercher plus de détails. Pour la glace, on utilise des scies à chaîne et des outils rotatifs électriques, par exemple.»

Or, bien qu’il avoue avoir une préférence pour le sable parce qu’il est «plus à l’aise sur une plage qu’à moins 35 ̊ C», le sculpteur des Îles assure que les gros outils qu’il manie pour sculpter la glace lui permettent de travailler avec de bonnes mitaines, pour éviter de se geler les doigts. «D’ailleurs, les petits détails ne vieillissent pas bien sur la glace, parce qu’ils s’évaporent sous l’effet du vent et de l’air, indique-t-il. C’est plus facile de tailler de grosses sculptures grandeur nature, avec de gros détails; avec trois à cinq blocs de glace surmontés les uns sur les autres, on commence à avoir quelque chose d’intéressant.»