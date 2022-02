Un proche aidant se sent délaissé par François Legault

Les proches aidants et des propriétaires de résidences pour aînés se sentent délaissés par Québec. La détresse est grande et l'isolement commence à peser très lourd pour les personnes qui vivent dans ces milieux de vie.

François Levasseur est un proche aidant pour son père de 76 ans, qui habite dans une ressource intermédiaire de l'Estrie. Dans ces établissements, comme les CHSLD, les sorties pour un rassemblement privé dans un domicile ou congé temporaire dans la communauté sont interdites jusqu'au 12 février, et encore là il semble y avoir de la confusion.

«La santé publique me dit non et la ressource intermédiaire aussi. Mais moi je vous garantis que je vais aller faire une balade en voiture avec mon père samedi, lui faire voir autre chose que les quatre murs de sa chambre. Il m’a appelé ce matin en pleurs, il disait qu’il voulait mourir, c’est inhumain», a partagé M. Levasseur, en entrevue à TVA Nouvelles.

Il dénonce aussi le maintien de la limite d'un visiteur à la fois, en vigueur jusqu'au 14 mars. «Ça ne fait aucun sens! Les gens vont pouvoir se rassembler autant qu’ils veulent pour le Super Bowl dimanche et mon père ne pourra même pas recevoir deux visiteurs à la fois. Ma mère n’a pas de voiture, on ne peut pas aller voir mon père ensemble. C’est beau de déconfiner partout, mais il ne faut pas oublier nos aînés et leur santé mentale.»

Ce cas est loin d’en être un isolé. «Les aînés me disent qu’ils ont perdu deux ans de leur vie, ça commence à leur peser lourd», a indiqué le président de la FADOQ Estrie, Paul Legault. «C’est extrêmement important que les aînés retrouvent la vie sociale qu’ils avaient avant», a ajouté la psychologue Rose-Marie Charest.

Le regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) demande au gouvernement de revoir les règles d'isolement et un plan de déconfinement plus précis. «Des personnes ont été confinées des semaines dans leur chambre parce qu’il y avait quelques cas dans leur résidence. On se bat depuis des semaines contre ce surconfinement, mais on se bute à beaucoup de résistance de la part des CISSS et des CIUSSS», a raconté le PDG du RQRA, Marc Fortin.

Interpellé sur la question au Salon bleu jeudi matin, le ministre de la Santé Christian Dubé a souligné que «c’est certain que ces conditions-là doivent être remises à jour. Il va y avoir des changements dans tous les CISSS et les CIUSSS dans les prochains jours.»