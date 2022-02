Un voyage chargé pour le Drakkar

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau amorcera un voyage très chargé à l’étranger, vendredi soir, lorsqu’il rendra visite aux Voltigeurs de Drummondville sur la patinoire du Centre Marcel-Dionne.

Impliqués dans leur premier périple de la nouvelle année, les membres de l’équipage n’auront pas le temps de s’ennuyer à l’occasion de cette série intense de trois matchs en moins de 72 heures d’intervalle.

Après les Voltigeurs, les protégés de Jean-François Grégoire se déplaceront vers Victoriaville, samedi, avant de compléter cette mission sur la route, dimanche après-midi, face aux Cataractes à Shawinigan.

Malgré leur récent revers de 7-5 aux mains des puissants Sea Dogs de Saint John, les Nord-Côtiers ont affiché beaucoup d’intensité et de résilience face à cette équipe de tête et tenteront de poursuivre dans la même voie.

«Même si notre fiche du dernier week-end est de 1-2, il y a eu beaucoup de positif et c’est là-dessus qu’il faut bâtir. Les joueurs ont compétitionné sur la patinoire et c’est en jouant de cette façon qu’ils vont se donner une chance de connaître du succès», a commenté l’entraîneur-chef.

Le Drakkar a l’habitude d’offrir de bonnes oppositions aux meilleurs clubs du circuit. Jean-François Grégoire souhaite maintenant voir ses hommes afficher la même attitude face à toutes les équipes de la ligue.

«Les joueurs ont mis la barre plus haute et l’objectif est de ne pas redescendre en-dessous afin d’éviter de faire un pas de recul. Tout le monde peut battre tout le monde et c’est pourquoi il faut afficher de la constance à chaque match.»

Il s’agira de la troisième confrontation entre les deux formations. Les Voltigeurs avaient eu besoin de la prolongation pour remporter le duel initial, 2-1, le 21 octobre dernier. Le Drakkar s’était vengé à domicile avec une victoire de 4-1, un mois plus tard.

En bref

Un des joueurs clés de son club depuis les derniers mois, le vétéran gardien de but Olivier Adam sera de retour devant la cage des visiteurs...Son vis-à-vis devrait être le cerbère Riley Mercer (auteur de 40 arrêts) qui a blanchi les Olympiques de Gatineau 1-0, le 6 février, lors de sa dernière sortie devant le filet.