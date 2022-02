Carnaval de Québec: une dernière fin de semaine sans manif

Après une première fin de semaine rythmée par les manifestants du « convoi de la liberté », les derniers jours du Carnaval de Québec se tiendront sous des cieux plus cléments, loin des klaxons et avec des températures plus douces.

Depuis mercredi, des files d’attente se forment à l’entrée des sites peu avant l’ouverture de ceux-ci, ce qui augure bien pour la dernière fin de semaine de la traditionnelle fête hivernale, se réjouit la directrice générale, Mélanie Raymond.

« C’est vraiment l’fun de voir que les gens sont au rendez-vous », s’enchante-t-elle.

Elle s’attend assurément à voir un peu plus de familles dans les prochains jours, vu l’absence de manifestants et d’entraves routières importantes. Le temps doux sera assurément un autre incitatif pour venir festoyer.

Mais le Carnaval a quand même tiré quelques avantages du « convoi de la liberté » de la fin de semaine dernière, alors que des manifestants se sont joints aux festivités.

« Il y avait beaucoup de gens en famille qui participaient à la manifestation et qui sont venus profiter du Carnaval, fait valoir Mme Raymond. Tout le monde en a besoin. On est là pour ça. »

De l’action et du beau temps

Photo Stevens LeBlanc

L’action sera au rendez-vous dans les jardins de l’Hôtel-de-Ville et à la place D’Youville, alors que sept équipes de sculpteurs seront à l’œuvre sur les blocs de glace dès ce soir. Avec un mercure avoisinant zéro degré, la soirée promet d’être agréable, note la directrice générale.

« La température est de notre bord, on va en profiter », observe-t-elle.

Les carnavaleux pourront également profiter des dernières journées de festivités pour admirer les œuvres de « La Virée des sculptures ».

Une centaine de sculptures sont érigées un peu partout dans les quartiers centraux de la ville.

Il y a même un concours rattaché à ce volet de la programmation où, à l’aide d’une application, les participants pourront effectuer un parcours avec de nombreux lots à gagner.

« Le grand prix est de 2000 $. C’est intéressant et ça amène les gens à découvrir les différents quartiers de Québec », souligne Mme Raymond.

Quoi faire au Carnaval