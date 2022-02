Une hausse des revenus record pour Alithya

Alithya a réalisé des revenus de 109,7 millions $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, en hausse de 55,4 % comparativement aux 70 millions $ pour la période correspondante l’an dernier.

Cette hausse de revenus est en partie attribuable à l’acquisition de R3D (15,4 millions $) et à la croissance générée par les deux contrats à long terme signés dans le cadre de cette acquisition, a expliqué Alithya par communiqué.

L’entreprise spécialisée en stratégie et technologies numériques, a également affiché un bénéfice ajusté de 4,5 millions $ pour le troisième trimestre, en hausse de 2,2 millions $ par rapport au 2,3 millions $ du trimestre clos le 31 décembre 2020.

Quant à la perte nette de Alithya, elle est passée de 4,79 millions $ à 3,48 millions $ pour cette même période.

«Malgré l’incidence des périodes d’indisponibilité des membres de nos équipes en raison de la COVID-19 et des vacances amplement méritées qu’ont pris bon nombre de nos professionnels en décembre, nous avons affiché des données records ce trimestre en ce qui a trait aux heures facturables et aux mises en service de solutions infonuagiques d’entreprise», s’est réjoui Paul Raymond, président et chef de la direction d’Alithya.

L’entreprise a par ailleurs embauché 190 nouveaux employés au troisième trimestre pour permettre la réalisation de futurs projets.