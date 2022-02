Une nouvelle chaire de recherche Québec-France sur la liberté d’expression

Les gouvernement Legault et Macron poursuivent leur lutte commune contre la culture de l’annulation. Le premier ministre François Legault et son homologue français, Jean Castex, officialiseront aujourd’hui la création d’une chaire de recherche Québec-France sur la liberté d’expression.

Après deux reports d’une rencontre en chair et en os prévue à Québec, MM. Legault et Castex se réunissent de façon virtuelle, jeudi après-midi.

Sans surprise, le premier point à l’ordre du jour sera celui de la pandémie, et le second, celui des échanges économiques entre le Québec et la France.

Notre Bureau parlementaire a toutefois appris que la défense de la liberté d’expression occupera une bonne partie des échanges.

En marge de leur entretien virtuel, qui est fermé aux médias, les deux premiers ministres annonceront la mise sur pied d’une Chaire de recherche France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d’expression.

Ce projet sera piloté par les Fonds de recherche du Québec (FRQ), l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Centre national de recherche scientifique (CNRS-France).

Contre l’idéologie «woke»

Selon une source proche du dossier, cette initiative s’inscrit dans un dialogue entamé il y a plusieurs mois entre le Québec et la France, concernant entre autres la culture de l’effacement, que plusieurs associent à l’idéologie «woke».

L’automne dernier, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge s’était d’ailleurs allié à son homologue français, Jean-Michel Blanquer, un «anti-woke» notoire du gouvernement Macron, en publiant une lettre ouverte à ce sujet.

Cette missive intitulée «L’école pour la liberté, contre l’obscurantisme» faisait notamment suite à l’épisode des livres brûlés par un conseil scolaire de l’Ontario, qui a fait scandale.

Un an plus tôt, François Legault avait eu droit à un appel du président français Emmanuel Macron, pour le remercier d’avoir exprimé son soutien à la France et à la liberté d’expression, dans la foulée de la décapitation d’un enseignant français qui s’était moqué des religions en exhibant des caricatures de Mahomet à ses étudiants.

Cet appel avait été perçu comme un incident diplomatique, puisque le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, n’avait alors pas eu droit à la même courtoisie.

Selon nos informations, MM. Legault et Castex profiteront aussi de leur rencontre virtuelle pour annoncer leur intention de faire de 2023 l’Année de l’innovation franco-québécoise, dont les activités pourraient mener à de nouveaux partenariats dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, l’aérospatiale et la décarbonation des transports.

