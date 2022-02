Une SQDC à Outremont? Quel scandale!

Ouf, la municipalité d’Outremont l’a échappé belle !

Imaginez-vous que le gouvernement voulait ouvrir une succursale de la SQDC dans cette municipalité prisée par les artistes, les journalistes et les intellectuels !

Les forces vives de la nation sous l’influence du cannabis du matin jusqu’au soir !

Jacques Godbout stoned ! Denys Arcand gelé comme une balle ! Anne-Marie Dussault frostée comme un popsicle !

ON SAIT VIVRE !

Heureusement, des citoyens se sont mobilisés contre cette infamie et le Conseil municipal a mis son holà.

Vendre légalement du pot sur le territoire d’Outremont ? À quelques mètres de la bibliothèque Robert-Bourassa, de la place Marcelle-Ferron ou de l’école Paul-Gérin-Lajoie ?

Il n’en est pas question !

Vous saurez que dans la ville du Collège Jean-de-Brébeuf, où ont étudié Pierre Bourgault, Camille Laurin, Xavier Dolan et Pierre-Elliott Trudeau, on ne s’envoie pas en l’air en fumant du pot, non !

On fait comme tous les gens de la bonne société : on se saoule la gueule au pinard et au calvados !

On sait vivre !

On n’est pas des pouilleux !

On sirote ! On déguste ! On goûte ! À l’aveugle et les yeux grand ouverts ! Avec le petit doigt dressé ou non !

On décante ! On chambre ! On observe la robe ! Analyse le tanin ! Compare nos notes !

On sent le musc ! Hume la vanille ! Flaire le cassis ! Le bois de cèdre ! Le chien mouillé !

On tire-bouchonne ! On agite nos verres Riedel dans le sens des aiguilles !

Bref, on a de la classe !

On boit smatte !

LA GRANDE CLASSE

Viendrait-il à l’idée de quiconque d’ouvrir un peep-show sur l’avenue Bernard ? Une piquerie sur l’avenue Laurier ? Un salon de massage sur le boulevard Saint-Joseph ?

D’installer un campement pour sans-abri au beau milieu du parc Beaubien ?

Alors, pourquoi ouvrir une succursale de la SQDC ?

Ce genre de commerces, c’est pour les quartiers populaires, voyons ! Pas pour l’élite !

Regardez le REM.

Où le REM roulera-t-il, perché sur des pylônes en ciment recouverts de graffitis ?

Mais dans les quartiers pauvres, voyons ! Pour se fondre dans la laideur environnante !

Dans les quartiers riches, le REM est souterrain !

On le dissimule !

Pour ne pas interrompre le chant des oiseaux !

Et permettre aux résidents de lire Le Monde diplomatique tranquilles !

UN TRAUMATISME !

Imaginez...

La succursale de la SQDC d’Outremont aurait eu pignon sur rue près d’une garderie !

Chaque jour, des poupons de 1 à 5 ans accompagnés par des éducatrices en salopette orange et mauve seraient passés tout près !

Vous imaginez ?

Ils auraient vu... Ils auraient vu...

Une vitrine ! Avec des gens penchés au-dessus d’un comptoir !

Madame, madame, qu’est-ce que ça veut dire SQDC ? Société québécoise des crottes ? Sanctuaire des quêteux de Chicoutimi ? Vous imaginez le traumatisme ? Sans parler du gros nuage bleu qu’ils devraient traverser ?

« Maximilien-Julien-Alexandre, qu’est-ce que tu as ? Tu as le même regard que Lucien Francœur quand il animait son émission de radio à COOL ! »

Heureusement, on a évité la catastrophe.

Ouf.

S’ils veulent s’encanailler, les Outremontais ont juste à sauter dans leur Tesla et à descendre dans le bas de la ville.

Là-bas, ils trouveront de tout.

Même des balles perdues.