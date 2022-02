13 raisons qui expliquent l’importance du pont Ambassador

Bloqué depuis maintenant cinq jours, le pont Ambassador est lien routier important pour l’économie canadienne et son histoire pourrait vous surprendre. Voici 13 raisons qui expliquent pourquoi l’infrastructure est aussi importante :

• À lire aussi: Les manifestations ne faiblissent pas

• À lire aussi: L'Ontario déclare l'état d'urgence

1. Des millions de dollars

Le pont Ambassador est devenu un lien routier transfrontalier névralgique pour les camionneurs. Si bien que plus de 400 millions $ de marchandises transitent par le pont chaque jour.

AFP

2. Beaucoup de circulation

Chaque année, ce sont 2,5 millions de camions qui traversent le pont pour livrer des biens. Il est surtout emprunté par les camionneurs qui se déplacent entre l’est du Canada et l’ouest des États-Unis.

3. Quart des marchandises

Annuellement, 25% des marchandises échangées entre le Canada et les États-Unis traversent la frontière par le pont Ambassador.

4. Usines au ralenti

Si le blocus perdure, d’importantes répercussions pourraient se faire sentir sur l’économie canadienne. Déjà, des usines de l’industrie automobile tournent au ralenti. C’est le cas de Ford, Stellantis et Toyota, entre autres.

Craig Glover/The London Free Pre

5. Détour

Pendant que le pont Ambassador demeure bloqué par les manifestants, les camionneurs doivent faire un détour pour traverser la frontière. Ils doivent se rendre au poste frontalier de Sarnia, situé à 108 kilomètres du pont Ambassador.

AFP

6. Construction

La construction du pont s’est entamée le 12 mai 1927. Le pont a été mis en opération le 15 novembre 1929. Le pont a été construit par la firme McClintic – Marshall.

7. Un opposant

Malgré l’aval du président des États-Unis, du gouverneur général du Canada, du département américain de la guerre, du ministre canadien des chemins de fer, de l’État du Michigan, de la province de l’Ontario, de plusieurs associations et commissions, du Congrès américain, du Parlement canadien, des résidents des villes, le maire de Détroit, John W. Smith, s’est opposé au projet en utilisant son droit de veto. M. Smith plaidait que ce serait véritablement les usagers qui finiraient par payer la facture du pont.

8. Référendum

En pleine campagne électorale, John W. Smith continue de s’opposer à la construction du pont. Il congédiera même le commissaire des chemins de fer de rues, H. H. Esselstyn, un ingénieur réputé, qui militait en faveur du projet. Le 28 juin 1927, 74 558 résidents de Détroit votent à un référendum. Le projet obtient l’aval des résidents avec une marge de huit votes favorables contre un vote défavorable. Le maire Smith a finalement perdu ses élections.

9. Des tonnes d’acier dans les airs

Composé de près de 21 000 tonnes d’acier, le pont Ambassador s’élève à une hauteur de 152 pieds au-dessus de la rivière Détroit. La travée centrale, longue de 1850 pieds (563 m), faisait de l'Ambassador le plus long pont suspendu jamais construit dans le monde à l’époque. Au total, le pont a une longueur de 7490 pieds (2,28 km). Les deux tours qui soutiennent le pont ont une hauteur de 386 pieds. Un peu plus de trois kilomètres de câbles ont été nécessaires pour soutenir les travées.

10. Cascades

Dans les premières années, le pont Ambassador devient un site populaire pour réaliser des cascades : des avions volent en dessous de la travée et des sauts en parachute ont lieu, entre autres. Le pont sera même l’hôte de nombreux mariage.

11. Début difficile

S’il est aujourd’hui un lien routier névralgique, le pont Ambassador a connu des débuts difficiles. Peu de temps avant son ouverture, la bourse de New York s’est effondrée et la Grande Dépression a suivi. Un peu plus de 1,6 million de voitures empruntent le pont lors de sa première année. Mais l’ouverture un an plus tard d’un tunnel reliant Windsor et Détroit sous la rivière donne un autre dur coup au pont Ambassador en raison du péage moins élevé. En 1931, à peine 500 000 voitures empruntent le pont. Le nombre dégringole à environ 250 000 l’année suivante.

12. Deuxième Guerre mondiale

Au moment où le pont Ambassador commence à redevenir rentable à la suite d’une restructuration de l’entreprise gestionnaire, des restrictions de déplacement sont imposées en raison de la Deuxième Guerre mondiale. Il faudra attendre jusqu’à l’après-guerre pour que les revenus du pont augmentent à nouveau.

13. Prospérité

Vingt ans après son ouverture, quelque 50 millions de personnes avaient traversé le pont Ambassador. L’ouverture du pont a permis la création de centaines d’emplois dans les services frontaliers. Les droits de douane canadiens perçus au fil des ans s'élevaient en moyenne à plus de 15 millions $ par an, et la valeur annuelle moyenne des marchandises importées aux États-Unis par le pont Ambassador depuis le Canada s'élevait à 30 millions $.

Source: The Ambassador Bridge