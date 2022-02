Accessoires de cuisine: petits électros, gros boulots!

En cumulant plusieurs fonctions, de petits électros contribuent à réaliser de gros boulots en cuisine, et ce, sans qu’on ait à multiplier les accessoires et les appareils sur le comptoir.

Robot culinaire

Photo courtoisie, Linen Chest

Le robot Cuisinart « Elemental » de huit tasses est assez puissant pour mélanger, hacher et réduire en purée des aliments en quelques secondes. Il comprend un disque déchiqueteur, un autre pour émincer, un couteau pétrisseur et un couteau hachoir permettant de concocter du guacamole, préparer les légumes d’une soupe et pétrir de la pâte à pizza, le tout pour une grande famille.

► linenchest.com > 149,99 $

Mélangeur à main et à immersion

Photo courtoisie, Linen Chest

Il est possible de mélanger uniformément et rapidement une préparation, de couper finement des ingrédients, puis de réduire en purée des aliments sans éclaboussures, avec ce mélangeur à main et à immersion (quatre pièces) « MultiQuick » de Braun. De plus, un système de fixation permet de changer facilement le pied-mélangeur, le fouet et le hachoir (2 tasses) selon les tâches à effectuer. Un incontournable dans la cuisine.

► linenchest.com > 129,99 $

Autocuiseur électrique multifonction

Photo courtoisie, Ricardo

La cuisson des repas s’effectue en un temps record, tout en conservant un maximum de nutriments dans l’autocuiseur électrique RICARDO (6 litres) possédant 10 fonctions préprogrammées. Bouillons maison, soupes, ragoûts, effilochés, légumineuses, sauces, yogourt et même des desserts se réalisent en deux temps trois mouvements. Le guide d’utilisation propose plusieurs recettes, tandis que le magazine hors-série Le meilleur de l’autocuiseur de RICARDO (non compris) en propose 70 supplémentaires.

► boutique.ricardocuisine.com > 119,99 $

Four grille-pain et plus

Photo courtoisie, Canadian Tire

Dans une même journée, le four grille-pain doté d’une friteuse à air MASTER-chef peut cuire vos rôties matinales, griller un filet de saumon, puis frire vos légumes préférés. Il possède un puissant ventilateur à convection, deux thermostats doubles favorisant une cuisson uniforme, un plateau à cuisson, une plaque, puis un panier à friture et à miettes. Inutile de mettre en marche la cuisinière !

► canadiantire.ca > 174,99 $