Assurances sur les campus: l’intervention de Québec réclamée

Un regroupement de 57 associations étudiantes québécoises demande l’intervention du gouvernement pour mettre fin à l’incertitude entourant l’avenir de leur régime d’assurances collectives.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment fait connaître son intention d’apporter des changements au processus d’adhésion des étudiants à leurs assurances, suscitant une levée de boucliers dans le milieu étudiant, dix ans après le printemps érable.

D’après les associations étudiantes, le principal assureur offrant ce type de produits a sérieusement envisagé de résilier ses contrats, ce qui aurait privé plus de 200 000 étudiants dans les cégeps et les universités de leur couverture à partir de septembre.

Ce scénario aurait été évité lorsque l’AMF a annoncé en milieu de semaine qu’elle sursoit à la mise en application des mesures prévues pour septembre 2022.

Par communiqué, le régulateur a dit vouloir agir parce que l’obligation des assureurs de voir au consentement éclairé de la clientèle quand ils adhèrent à un produit d’assurance collective n’est «pas adéquatement respectée».

Le mode d’adhésion actuel, qui est automatique avec droit de retrait, ne serait pas étranger au litige.

À demi rassurés

En conférence de presse, les porte-parole du collectif étudiant ont fait savoir qu’ils n’étaient qu’à demi rassurés de ce développement.

«On demeure inquiets que les régimes d’assurances collectives pour toutes les années suivantes ne puissent pas être maintenus. Avec la réponse de l’AMF de mercredi, ce n’est pas du tout réglé, ça ne fait qu’éloigner l’épée de Damoclès au-dessus de nos têtes sans l’enlever totalement», a affirmé Cyndelle Gagnon, présidente de la Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval.

Celle-ci n’a pas voulu envisager d’autres moyens de pression pour l’instant, tout en soulignant que les forces étudiantes ont su se mobiliser rapidement dans les dernières semaines.

Le regroupement étudiant demande à la ministre Danielle McCann de se saisir du dossier et de mettre en place un comité neutre pour l’étudier, disant ne pas faire confiance à la démarche consultative lancée par l’AMF et craindre que ses conclusions soient «écrites d’avance».

«En ce moment, ce qu’on nous suggère est une option nucléaire, c’est la fin des assurances collectives et ça, on ne négocie pas ça», a allégué Eric Sader, vice-président finances de l’Association étudiante de l’Université McGill et porte-parole du mouvement.

À l’heure actuelle, les étudiants sont automatiquement inscrits à l’assurance collective, qui couvre notamment la santé mentale, la santé sexuelle et les soins dentaires, par le biais de la facture scolaire.

Ils peuvent ensuite se désinscrire sur une base volontaire à l’intérieur du délai prescrit.

Près du tiers des 300 000 étudiants éligibles se retirent bon an, mal an, ce qui fait dire aux représentants étudiants que le système actuel fonctionne, en plus d’assurer aux adhérents des tarifs abordables.

Ils craignent que les coûts partent à la hausse, au moment où la pandémie exacerbe les besoins notamment en soins de santé mentale.

Pistes de solution

«Il y a ici deux objectifs valables qui s’entrechoquent, soit la protection des étudiants qui ne doivent pas être enrôlés à leur insu ou contre leur gré dans des produits d’assurance dont ils ignorent l’existence ou dont ils n’ont pas besoin, et l’accessibilité à des produits d’assurance qui répondent par ailleurs à des besoins réels des étudiants qui souhaitent pouvoir continuer d’en bénéficier», a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l’Autorité, plus tôt cette semaine.

L’AMF affirme vouloir réunir rapidement «l’ensemble des parties intéressées, en vue d’identifier des pistes de solution permettant de réconcilier le mieux possible ces deux objectifs.»