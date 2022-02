Casino du Lac-Leamy: un nouveau syndicat s’entend avec Loto-Québec

Le syndicat représentant les agents de sécurité et techniciens à la surveillance du Casino du Lac-Leamy, en Outaouais, a signé une entente de principe avec Loto-Québec, devenant le dernier syndicat du casino à s’entendre avec l’organisation.

Les quelque 80 membres du Syndicat de la fonction publique (SCFP) section 3959 ont voté à l’unanimité pour cette entente lors d’une assemblée virtuelle tenue jeudi soir.

«Je suis fier du résultat de cette négociation qui fut difficile. Mais je le suis encore plus du soutien que j’ai reçu des membres pendant ce long marathon», a déclaré vendredi par communiqué Michel Despatie, président du SCFP 3959.

Des augmentations salariales de 2 % sont ainsi prévues pour les années 2018, 2019 et 2020, une hausse qui passe à 3 % pour 2021 et 2022. L’augmentation sera par la suite de 2,5 % pour 2023 et de 2 % pour 2024. La prime horaire de 0,91 $ pour le personnel travaillant les fins de semaine passera par ailleurs à 2,50 $.

Cet accord survient près d’un mois après celui pris par les quelque 700 employés du casino de Gatineau, le 20 janvier dernier.