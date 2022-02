C’est GND le plus sage

Face aux idées violentes qui circulent à l’approche de nouvelles manifestations contre les mesures sanitaires, c’est Gabriel Nadeau-Dubois de QS qui a été le plus sage, hier.

Rappelons qu’un reportage a suscité tout un émoi en matinée sur la colline. Et avec raison. On y citait un organisateur de la manifestation anti-mesures sanitaires à l’Assemblée nationale, qui rapportait, sur un média social, avoir parlé à des gens « désespérés » se disant prêts à « prendre les armes pis aller au parlement ».

Ce type de menace n’est pas à prendre à la légère. On a vu aux États-Unis comment une sorte d’indolence avait conduit à ignorer des signaux annonçant la terrible émeute du Capitole du 6 janvier 2021. Bilan : cinq morts.

Au sérieux

Heureusement, chez nous, les élus ont tous semblé conscients du risque : « On l’a vu ailleurs dans le monde. Ce genre de menace peut déraper très rapidement », a par exemple déclaré Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti Québécois. Tout en notant qu’il y a « de plus en plus de gens qui sont sceptiques face aux décisions des gouvernements », le libéral André Fortin a reproché de manière explicite aux plus « crinqués » d’envisager « des mesures extrêmes [...] complètement inacceptables, inappropriées, illégales ».

Toutefois, en voulant expliquer le ras-le-bol de plusieurs à l’égard des mesures sanitaires, MM. Saint-Pierre Plamondon et Fortin semblaient presque, à certains moments, justifier leurs raisonnements.

Ils donnèrent l’impression que le gouvernement était responsable (au moins en partie) des menaces que certains lui adressent, Fortin a soutenu que Québec devait se montrer plus « transparent » ; ce qui diminuerait le ras-le-bol. PSPP a pour sa part soutenu avoir averti depuis deux ans le gouvernement que « l’absence de transparence, les yoyos » auraient « un effet sur le climat social, puis sur la santé mentale des gens ».

Legault furax

Un peu plus et on versait dans le sophisme de la culpabilité de la victime. Il y a des menaces contre le gouvernement ? Ben « ils l’ont cherché ».

Si bien que François Legault, à son tour, en a rajouté un peu, accusant PSPP et Fortin d’avoir « cautionné » de manière « irresponsable » des gens aux sombres desseins. On dira que le premier ministre joua alors un jeu partisan, et ce n’est pas faux.

En même temps, il faut faire l’effort d’imaginer le type de message haineux dont lui, comme chef de gouvernement, doit être l’objet à cœur de jour. Des ministres en ont parlé ouvertement hier, révélant que des plaintes ont été déposées à la police. Ainsi, dans la situation actuelle hyperpolarisée, quand la critique frise la justification, on peut comprendre certaines colères.

Au fait, le seul politicien ayant clairement pointé du doigt François Legault de manière franchement irréfléchie (dans le contexte), c’est le chef conservateur Éric Duhaime : « Quand la chicane est prise dans une classe, c’est le professeur qui est responsable. Ce n’est pas l’élève qui tire la tuque de l’autre à côté. »

Tout un contraste avec GND. Revenons à lui. Malgré son jeune âge, il en a vu d’autres, ayant été le porte-étendard d’un mouvement qui a connu ses tentations et dérapages. « Critiquer la surpolitisation et la polarisation de la crise sanitaire en pointant du doigt des politiciens, ce serait, de ma part, un peu paradoxal [...] Je ne le ferai pas. » Bravo.