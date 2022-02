«Cette maison»: une première à Berlin

Miryam Charles pouvait difficilement imaginer un meilleur tremplin pour le lancement de son premier long métrage, Cette maison. C’est à la prestigieuse Berlinale que la réalisatrice québécoise dévoilera au public ce film très personnel, qui rend hommage à sa cousine, décédée dans des circonstances tragiques, en 2008.

Miryam Charles

Cette maison est projeté dimanche dans la section Forum du 52e Festival international du film de Berlin. Miryam Charles a fait le voyage dans la capitale allemande pour assister à cette première mondiale.

« J’ai encore du mal à y croire. Je crois que je vais m’en rendre compte quand je vais débarquer de l’avion », a confié la cinéaste au Journal, à quelques jours de son départ pour Berlin.

« La Berlinale était notre premier choix, parce que c’est un grand festival, mais aussi parce que Cette maison est un film hybride entre un documentaire et une fiction. Avec le producteur [Félix Dufour-Laperrière], on suit depuis des années la programmation de Berlin et on s’était dit que ce serait l’endroit idéal pour lancer notre film. »

Surtout connue pour ses courts métrages, Miryam Charles n’avait pas nécessairement l’intention de se diriger vers le long métrage à court terme. C’est son producteur Félix Dufour-Laperrière qui a fait germer cette idée dans sa tête. Après avoir cherché pendant longtemps un filon à exploiter, la cinéaste montréalaise d’origine haïtienne a décidé de se pencher sur le décès de sa cousine, qui a été assassinée à Bridgeport, en 2008, à l’âge de 14 ans.

Un hommage

« Ça m’a pris un certain temps pour trouver le courage d’aborder ce sujet, admet-elle. Je pensais avoir fait mon deuil de son décès, mais je me suis rendu compte que ce n’était pas le cas. C’est un événement qui a beaucoup marqué ma famille d’autant plus que ce crime n’a jamais été résolu. »

« Mais je ne voulais pas me concentrer uniquement sur la mort et le meurtre de ma cousine. Ce qui m’intéressait, c’était plutôt de montrer qu’elle a aussi eu une vie remplie d’amour. J’essaie de voir le côté lumineux de la chose en ramenant les beaux moments qu’on a vécus et ceux qu’elle aurait pu vivre si elle n’était pas morte. C’est une façon pour moi de lui rendre hommage dans une vie adulte qu’elle n’a jamais eue et qu’elle n’aura jamais. »