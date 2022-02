«Convoi de la liberté»: l'Ontario déclare l'état d'urgence

OTTAWA | La province de l’Ontario déclare l’état d’urgence pour libérer la capitale fédérale et le pont de Windsor du siège imposé par le convoi dit de la «liberté».

«Ceci n’est pas une manifestation», a déclaré le premier ministre ontarien Doug Ford ce matin soulignant qu’il s’agissait plutôt d’une «siège».

Ceux qui participent au siège de la capitale fédérale et le pont Ambassador qui relie Windsor à Détroit s’exposent individuellement à des amendes allant jusqu’à 100 000$ et à des peines d’un an de prison, a prévenu M.Ford. Leur permis de conduire leur sera également saisi.

Il a pressé les assiégeants de rentrer chez eux «immédiatement», en particulier ceux qui le font accompagner d’enfants, signalant clairement qu’il ne s’agissait pas de lieu où des enfants devraient être pour leur sécurité.

À Ottawa, en milieu de semaine 25% des véhicules bloquant les rues étaient habités par des enfants. La police locale a signalé que ceux-ci étaient à risque advenant une opération policière. À Windsor, aussi des enfants sont présents en nombre aux côtés de leurs parents.

La Ville d’Ottawa a déclaré l’état d’urgence dimanche sans grande conséquence sur le terrain. Néanmoins, quand l’état d’urgence est déclaré par la province il a plus de poids.

Il est défini comme une «situation de crise causée par des menaces envers la sécurité du Canada d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale», selon la Loi sur les mesures d’urgence.

Cette loi vise «à autoriser à titre temporaire des mesures extraordinaires de sécurité en situation de crise nationale et à modifier d’autres lois en conséquence».

