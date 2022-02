«Convoi de la liberté»: près de la moitié des Canadiens sympathisent avec le mouvement

Près de 46 % des Canadiens ont laissé entendre qu’ils comprenaient la frustration des manifestants du «convoi de la liberté» qui prend de l’ampleur partout au pays, mais ont affirmé qu’ils ne sont pas pour autant en accord avec les tactiques employées, selon un récent sondage Ipsos.

Réalisé pour le compte de Global News, le coup de sonde a indiqué que la sympathie envers les camionneurs opposés aux mesures sanitaires contre la COVID-19 a trouvé plus d’échos chez les Canadiens interrogés de 18 à 34 ans, qui les soutiennent à 61 %.

À l’inverse, 56 % des personnes sondées ont estimé que les manifestants ne «méritent aucune de nos sympathies» et que ce qu’elles «ont dit et fait est mal».

«Ce n’est pas que les gens sont fatigués. Ils sont très frustrés», a déclaré à Global News Darrell Bricker, président-directeur d’Ipsos Public Affairs. «Et ce qui s’est passé, c’est que cette manifestation est devenue un paratonnerre pour cette frustration».

Si la plupart des Canadiens sont opposés au blocage du Parlement à Ottawa et de certains postes frontaliers ou encore aux messages d’extrême droite qui peuvent être exprimés lors de ces mouvements, certains sont tout de même frustrés par les restrictions sanitaires.

«Le Canada a l’un des niveaux de vaccination les plus élevés, donc les Canadiens ont écouté et se sont conformés, pourtant nous sommes toujours bloqués. Ils ont l’impression d’avoir fait ce qu’on leur a demandé de faire et ils pensent que nous ne sommes toujours pas sur la bonne voie», a expliqué M. Bricker.

«C’est là que la [population générale et les camionneurs] s’alignent», a-t-il ajouté.

En ce qui concerne l’approche du premier ministre Justin Trudeau, 53 % des Canadiens interrogés sont d’accord avec le fait qu’il ne devrait pas négocier avec les manifestants.

«L’autre moitié des Canadiens dit qu’il devrait au moins essayer. Ainsi, le niveau de soutien derrière le gouvernement en termes de la position qu’il a prise concernant ces protestations n’est pas fort. Il est assez divisé et fragile, et il semble aller à l’encontre de la position du gouvernement», a souligné M. Bricker.

Le sondage Ipsos pour le compte de Global News a été réalisé en ligne auprès de 1000 Canadiens de plus de 18 ans du 8 au 9 février 2022.