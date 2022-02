Crise à Ottawa : «Le "leadership" du premier ministre est lamentable», dit Yves-François Blanchet

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, croit que le gouvernement passe à côté d’une opportunité, avec la crise des manifestants, de montrer qu’il est apte à gouverner le pays.

• À lire aussi: «Convoi de la liberté»: l'Ontario déclare l'état d'urgence

• À lire aussi: Pont Ambassador: la demande d’injonction accordée

«Le "leadership" du premier ministre dans cette crise-là est pour le mieux lamentable», affirme d'entrée de jeu M. Blanchet.

La formule passive exercée par le Parti libéral du Canada n’est pas la bonne selon lui, surtout que les manifestants perturbent le système d’appel d'urgence, bloquent des frontières et occupent le centre-ville de la capitale.

«Je ne suis pas rassuré parce qu’il suffit d’une étincelle entre des civils, entre des citoyens et les manifestants et entre les manifestants et la police pour que la situation prenne des proportions qui deviendraient extrêmement inquiétantes», dit-il.

Le chef du Bloc a même rappelé que Pierre-Elliot Trudeau a déjà fait appel à l’armée contre des civils en 1970 lors de la crise d’Octobre.

«Même si je ne suis pas d’accord [avec le] recours de l’armée, il ne s’agirait pas de ça. Justin Trudeau a refusé de s’excuser pour le recours à l’armée pour des civils au Québec en 1970, ça ne l'a pas dérangé et j’ai l’impression qu’il en est fier. L’armée pourrait passer un message, mais je ne crois pas qu’on est rendu là», souligne-t-il.