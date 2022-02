Des bonis aux cadres ne sont pas exclus chez Loto-Québec malgré les 2000 licenciements

Les cadres et la haute direction de Loto-Québec pourraient empocher de nouveau leurs bonis cette année, et ce, même si plus de 2000 salariés de la société d’État ont été sur le chômage durant plusieurs mois.

Ces dernières semaines, des travailleurs, qui étaient jusqu’à tout récemment dans l’attente d’une date pour un retour au boulot, ont contacté Le Journal pour faire part de leur mécontentement devant cette possibilité.

Au cours de l’exercice financier 2021-2022, les casinos et les salons de jeux ont été fermés durant près de cinq mois. Ils sont tous sur pause depuis le 20 décembre dernier. Environ 2255 salariés avaient alors été licenciés pour une période indéterminée.

En 2020-2021, la direction de Loto-Québec avait pris la décision à mi-année financière d’annuler le versement de ses primes liées à la performance en raison des impacts de la pandémie et de la chute de ses revenus.

L’année précédente, 13 millions de dollars avaient été versés à 3700 cadres (4,4 millions $) et employés (8,6 millions $).

Au printemps dernier, l’ex-présidente de la société d’État, Lynne Roiter, avait évoqué la possibilité d’amputer de nouveau la rémunération incitative pour l’exercice financier 2021-2022.

Une décision qui avait déjà été recommandée par un comité de ressources humaines et appuyée par l’administration. Elle devait toutefois être approuvée par le conseil d’administration de la société d’État en mai.

Pas encore de décision

Aujourd’hui, Loto-Québec répond au Journal que « comme à l’habitude, cette décision sera prise à la fin de l’année financière lorsque les résultats financiers seront connus. »

Selon la Fédération canadienne des contribuables, Loto-Québec devrait de nouveau mettre sur pause le versement de ses primes cette année.