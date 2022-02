Des sculptures qui attirent les curieux

Les sculptures de glace du Carnaval de Québec, érigées un peu partout dans les quartiers centraux de la ville, font le bonheur des commerçants, car elles attirent de nombreux curieux dans leurs artères et établissements.

« Avec les résultats de l’année dernière, nous, on avait vraiment aimé ça et on avait fait la recommandation pour que ça revienne », lance d’emblée Marylou Boulianne, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du quartier Saint-Sauveur.

L’idée d’ériger les sculptures de glace un peu partout dans les quartiers est née l’an passé, alors que les mesures sanitaires empêchaient les rassemblements plus concentrés. Le succès a motivé les commerçants et SDC à accueillir de nouveau le projet cette année. Si l’achalandage et les retombées sont parfois difficiles à évaluer, les commerces gagnent assurément en visibilité.

« C’est vraiment satisfaisant pour nous, ça fait promener autant la clientèle touristique du Carnaval que les résidents, fait valoir Mme Boulianne. Ce sont vraiment de belles retombées à l’échelle humaine. On est vraiment satisfaits. »

Photo Stevens Leblanc

Un retour demandé

La SDC 3e Avenue du quartier Limoilou est également très heureuse du retour des sculptures de glace dans le quartier.

« C’est certain que c’est positif. C’est une période plus tranquille en hiver, alors ça amène une vie différente au quartier », souligne Isabelle Madrid, directrice générale de la SDC.

« C’était vraiment une demande que nous avions [de leur part] », ajoute-t-elle, en faisant référence au succès connu l’an passé.

Mathilde Plante Saint-Arnaud, directrice générale des cafés Maison Smith, est très contente d’avoir une sculpture de glace pour une première année devant la succursale de la 3e Avenue.

Photo Stevens Leblanc

« On en avait déjà eu une à notre succursale de place Royale et on avait constaté l’engouement des gens à se déplacer », explique-t-elle.

« On est situé au bout de la 3e Avenue et les gens voient la lumière de loin. Ça fait en sorte qu’ils continuent de marcher et ils s’arrêtent pour voir et admirer », observe-t-elle.

Un peu plus loin, toujours sur la 3e Avenue, la copropriétaire de la boutique l’Article 721, Émilie Hébert, indique avoir remarqué la présence de plusieurs familles qui faisaient le circuit des sculptures proposé par le Carnaval.

« Ça amène beaucoup d’achalandage dans la rue. C’étaient des gens du quartier ou de l’extérieur qui venaient faire leur petite run de sculptures », indique-t-elle.