Encore du redoux pour vendredi et samedi

Le redoux persistera vendredi et samedi pour la plupart des régions du Québec, avant le retour du froid prévu pour dimanche.

L’extrême froid risque même de sévir dans la nuit de vendredi à samedi dans les secteurs de l’ouest, comme l’Abitibi-Témiscamingue.

«Les températures froides combinées à des vents modérés produiront un refroidissement éolien de -38 à -45 degrés durant la nuit de vendredi à samedi», a indiqué Environnement Canada.

À Montréal et les secteurs de la vallée du Saint-Laurent, l’agence fédérale prévoit un temps généralement nuageux avec de possibles averses de neige en matinée, mais le mercure sera à la hausse avec des maximales de 4 degrés par endroits.

De petites accumulations de neige sont attendues dans les Laurentides et en Outaouais, alors que l’Abitibi et les secteurs de l’ouest pourraient recevoir de 5 à 10 centimètres en soirée.

En Estrie et en Beauce, on prévoit également un temps généralement nuageux avec probablement une faible neige intermittente alors que le mercure qui variera entre -2 et 2 degrés.

Même topo à Québec et ses environs, alors que, plus au nord, le temps sera généralement ensoleillé avec des températures relativement plus froides.

Dans l’est de la province, le temps sera généralement ensoleillé, alors que les températures oscilleront entre -5 et -2 degrés.