Hockey masculin aux Jeux de Pékin : les Suédois ne lésinent pas

Une poussée de trois buts sans réplique en première période a permis aux Suédois de s’envoler vers un deuxième gain de suite au tournoi de hockey masculin des Jeux de Pékin, vendredi, eux qui ont disposé de la Slovaquie au compte de 4 à 1.

Joakim Nordstrom a lancé les Scandinaves en avant au milieu de l’engagement, avant que Lucas Wallmark ne profite d’un double avantage numérique pour doubler la mise. Max Friberg a creusé l’écart avec seulement cinq secondes à écouler. Carl Klingberg a ajouté un but dans un filet désert en fin de rencontre. Le gardien Magnus Hellberg a été très solide en vertu de 40 arrêts.

Juraj Slafkovsky a ruiné ses chances de blanchissage avec moins de deux minutes à écouler au match. Matej Tomek a pris le chemin du banc après avoir cédé trois fois en 12 tirs. Patrik Rybar a été parfait en 16 tirs pour les perdants, toujours en quête d’un premier gain en Chine.

Les Tchèques, grâce à Krejci

Dans un duel du groupe B, l’ancien des Bruins de Boston David Krejci a été l’unique marqueur en fusillade et les Tchèques ont défait les Suisses 2 à 1 en fusillade.

Conséquemment, les vainqueurs se sont momentanément hissés au troisième rang de leur section, derrière les Danois qui les avaient défaits lors de la première soirée d’activités du tournoi olympique.

Jiri Smejkal a ouvert la marque à la cinquième minute de jeu en jouant de chance, son tir étant dévié derrière le gardien Leonardo Genoni par un défenseur. Cependant, l’ex-joueur des Oilers d’Edmonton Gaëtan Haas a créé l’impasse quelques minutes plus tard.

Simon Hrubec a totalisé 24 arrêts au cours de la rencontre, en plus de frustrer tous les patineurs se présentant devant lui en tirs de barrage. Genoni a repoussé 34 rondelles.

Pas de surprise cette fois

Après avoir causé une certaine surprise en battant la République tchèque à leur premier match du tour préliminaire, les Danois ont été blanchis 2 à 0 par les athlètes du Comité olympique russe, au National Indoor Stadium.

L’espoir du Canadien de Montréal Frederik Dichow a été très bon malgré la défaite en bloquant 31 lancers. Il n’a cédé que devant Pavel Karnaukhov en deuxième période. Kirill Semyonov a mis fin aux minces espoirs danois en marquant dans un filet désert.

Ivan Fedotov a réalisé le blanchissage de 16 arrêts. Le gardien russe n’a toujours pas accordé de but dans ce tournoi, ayant également réduit au silence les Suisses mercredi.

Les Américaines évitent le piège

Bien qu’elles aient très largement devancé les Tchèques au niveau des chances de marquer, les Américaines n’ont gagné leur rencontre des quarts de finale qu’au pointage de 4 à 1, jeudi soir, au Wukesong Sports Centre.

La gardienne Klara Peslarova a longtemps frustré les joueuses des États-Unis, qui étaient grandement favorites pour l’emporter. L’athlète de 25 ans s’est dressée devant 55 rondelles, cédant trois fois.

Bien qu’elles n’aient dirigé que six tirs vers la cage américaine, les Tchèques ont ouvert la marque après cinq minutes au second engagement. Ce but de Michaela Pejzlova a secoué ses adversaires, qui ont répliqué 47 secondes plus tard.

Autrice du filet égalisateur, Hilary Knight a touché la cible une 10e fois aux Jeux olympiques, ce qui lui permet de rejoindre Cammi Granato au troisième rang de l’histoire chez les Américaines.

Profondément ancrées dans leur territoire en fin de match, les Tchèques ont énormément subi et Lee Stecklein, Savannah Harmon et Kendall Coyne Schofield en ont profité pour ajouter à l’avance des États-Unis.

