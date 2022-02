Jeux olympiques: de retour au Canada, Kingsbury encore sur son nuage

L’athlète canadien Mikaël Kingsbury est de retour au pays heureux de sa performance en Chine qui lui a permis de mettre la main sur une troisième médaille olympique.

Il devient du fait même le premier à réaliser l’exploit dans l’épreuve des bosses en ski acrobatique.

«Je suis vraiment fier, ce n’est pas facile dans mon sport. On a un événement aux Jeux olympiques aux quatre ans, donc juste réussir d’aller chercher une belle médaille d'argent je suis vraiment fier», mentionne-t-il avec un grand sourire lors du TVA Nouvelles de 17h.

Contrairement à Sotchi et à Pyeongchang, les conditions étaient très différentes. Les athlètes devaient rester concentrés sur l’objectif malgré les nombreuses distractions reliées à la COVID-19, comme les tests PCR et la quarantaine obligatoire à leur arrivée dans un nouveau pays.

En plus de tout ça, la météo est venue compliquer les choses.

«Pour notre événement, on était au début des Jeux et il a fait vraiment froid, c’était spécial de pratiquer notre sport quand il fait plus bas que moins 30, ce n’est pas vraiment facile», dit le skieur.

Le roi des bosses

Depuis environ dix ans, l’athlète de Sainte-Agathe-des-Monts domine son sport.

Malgré les globes de cristal qui s’accumulent et les médailles olympiques, Mikaël Kingsbury garde toujours le même désir de compétitionner.

«Le feeling de gagner est incroyable. Quand tu es au sommet de ton sport, tu es dans la position que tu veux être. J’aime ma vie, j’aime mon travail», souligne-t-il.

Il a terminé l’entrevue en gardant la porte ouverte sur un autre cycle de quatre ans qui pourrait l’amener jusqu’en Italie.

«Les choses vont bien et peut-être qu’on va se voir en 2026», dit-il.