Le blanc et le rouge

Sushi, salade de chèvre ou côte de bœuf au menu? Vous aurez de quoi vous amuser avec ces deux vins des deux vallées préférées des amateurs de vin.

Domaine Delaporte, Sancerre 2020, Chavignol, France

36,50 $ - Code SAQ 11349021 – 13 % - 2,9 g/L

Sur les sols de silex, qui constituent la moitié du vignoble familial de Chavignol (oui, comme le célèbre crottin), Matthieu Delaporte a produit un 2020 bien tendu, mais pas dépourvu de gras et de volume. Et, bien que les parfums de buis et d’écorce de pamplemousse du premier nez laissent présager une certaine verdeur, la bouche s’inscrit dans un autre registre: gorgée de saveurs tropicales, ample et manifestement nourrie par un travail des lies, sans toutefois verser dans la sucrosité. Malgré sa richesse, c’est un très bel exemple de sancerre de facture classique.

*** 1⁄2 $$$

Domaine Fond Croze, Cairanne 2019, France

27,05 $ - Code SAQ 14819691 – 15,5 % - 2,5 g/L – Biologique

Si vous appréciez l’intensité et la puissance d’un châteauneuf-du-pape, vous trouverez votre bonheur à peu de frais (toutes choses étant relatives) avec ce Cairanne, vendu pour une fraction du prix. Grenache (60 %), carignan et mourvèdre se complètent et livrent un vin rouge concentré, chaleureux et plutôt riche en extraits tanniques, mais aussi doté d’une minéralité qui passe souvent inaperçue dans les vins rouges. Des accents de fer, de graphite et d’olive noire font contrepoids à la charge alcoolique et créent un ensemble équilibré, dans les extrêmes. Pour l’apprécier à sa juste valeur, il vaudrait mieux le laisser reposer en cave de 5 à 7 ans ou à tout le moins l’aérer en carafe pendant deux heures. Arrivée prévue en succursales à compter de lundi 14 février 2022.

*** 1⁄2 $$ 1⁄2