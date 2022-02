Le tour de l’Espagne en cinq cépages

Un cépage est une variété de plant de vigne et, par extension, de raisin. Les cabernet sauvignon, chardonnay et pinot noir, pour n’en nommer que quelques-uns, sont à la vigne ce que les McIntosh, Spartan et Empire sont aux pommiers. Dans Wine Grapes – véritable bible des cépages –, Jancis Robinson, Julia Harding et José Vouillamoz recensent 84 cépages indigènes à l’Espagne. Si le début du déconfinement vous donne des envies de voyage et d’exotisme, vous trouverez ici de quoi assouvir votre soif d’ailleurs, le temps d’un verre. Santé ! ¡Salud !

Tempranillo – Grupo Fernández, Dehesa la Granja 2015, Castilla y León

Espagne 14,5 %

1,6 g/L | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 928036

Cépage le plus connu d’Espagne, le tempranillo est l’élément fondamental des vins de la Rioja et de la province de Castille y-Léon. Là-bas, on l’appelle tinta del país, le rouge du pays. Bien que je préfère en général les vins moins boisés, j’ai toujours un faible pour la suavité et le profil à la fois chaleureux et dépouillé de ce vin de la famille Fernández. L’apport du chêne américain ne passe pas inaperçu, mais il se mêle aux saveurs de fruits noirs, de cuir et de cigare avec une élégance bien particulière. Appelons ça la signature Fernández.

Garnacha – Monasterio de Las Vinas, Cariñena 2019, Old Vine Garnacha

Espagne 14 %

3,8 g/l | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 13838646

Monasterio de las Viñas Reserva est l’une des nombreuses marques de la plus importante coopérative de la région de Cariñena, regroupant près de 700 familles de viticulteurs sur 4000 hectares de vignobles. Cette cuvée aux accents de vanille arbore aussi la souplesse et le caractère chaleureux de la garnacha, une variété espagnole qui a aussi migré vers le nord pour devenir un cépage emblématique du sud de la vallée du Rhône, où elle change de nom et de genre, pour devenir « le grenache ».

Monastrell – Telmo Rodriguez, Al-muvedre Alicante 2020

Espagne 14 %

2,3 g/L – Biologique | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 14000511

Le nom monastrell – dérivé du latin monasteriu, qui signifie monastère – suggère que le cépage a d’abord été cultivé, puis propagé par les moines. En 2020, quelques siècles plus tard, l’œnologue Telmo Rodríguez en a tiré un très bon vin, fidèle à ses origines méditerranéennes. Le monastrell (mourvèdre en français) s’exprime ici sur un mode moderne, gorgé de fruit mûr et du soleil d’Alicante, mais aussi ponctué de notes d’herbes séchées et d’épices qui apportent une certaine sensation de fraîcheur.

Macabeo – C.V.N.E., Rioja blanco 2017, Monopole Clásico

Espagne 13 %

1,3 g/L | ★★★1/2 | $$1/2

Code SAQ : 13280646

Le cépage macabeo (maccabeu, en français) trouve vraisemblablement ses origines dans le Penedès, en Catalogne. Encore sous-estimé, il donne pourtant d’excellents vins blancs dans le Roussillon (France) et dans la Rioja (Espagne), où on le nomme viura. La cuvée Clásico de CVNE en est un très bel exemple. Sec et droit en attaque, puis juste assez vineux et plein en milieu de bouche, avec des parfums de noisette et de scones frais sortis du four. Un viura sérieux qu’on pourra apprécier à table, avec un cari de poulet ou un morceau de gruyère.

Xarel-lo – Alta Alella, Alella 2020, PB

Espagne 12 %

<1,2 g/L – Biologique | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 14223782

En Catalogne, on l’appelle xarel·lo, mais dans la petite D.O. Alella, pas très loin de Barcelone, on lui préfère le nom pansa blanca, d’où le « PB » sur l’étiquette. La famille Pujol-Busquets Guillén le cultive en bio depuis plusieurs années, souhaitant ainsi produire des vins plus complexes et plus « transparents », pour reprendre leur expression. Une courte macération pelliculaire accentue son intensité aromatique et sa tenue en bouche, sans verser dans un profil tannique. Un très bon rapport qualité-prix-plaisir pour l’amateur de vin blanc de caractère.