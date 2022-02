LHJMQ: L’Océanic se venge des Sea Dogs avec un gain de 6-1

RIMOUSKI | Moins d’une semaine après un revers de 6 à 2 à Saint John, l’Océanic de Rimouski a pris sa revanche face à la puissante formation des Maritimes avec un gain de 6 à 1, vendredi, à domicile.

Les locaux y sont allés d’un bel effort collectif pour s’imposer avec six marqueurs différents, soit Frédéric Brunet, Alexander Gaudio, Luka Verrault, Maël St-Denis, Ludovic Soucy et Jacob Mathieu. Le gardien Gabriel Robert a bloqué 32 des 33 tirs dirigés contre lui.

L’Océanic a marqué dès la première minute de jeu pour prendre le momentum devant ses partisans. Frédéric Brunet (6e) a profité d’une mêlée devant le filet de Nikolas Hurtubise pour le battre du tir des poignets que le cerbère n’a pas vu. Les locaux ont doublé leur avance à la faveur d’un avantage numérique dans la dernière minute de jeu de la première période lorsqu’Alexander Gaudio (9e) a fait dévier le tir de Brunet. William Dumoulin est aussi complice. Rimouski a dominé 15-7 dans les lancers en première période.

Photo Alexandre D'Astous

Gabriel Robert solide devant le filet de l’Océanic

Les Sea Dogs ont réduit l’écart à un but en début de deuxième période par l’entremise de Josh Lawrence alors qu’il y avait beaucoup de circulation devant le filet de l’Océanic. Gabriel Robert a fait plusieurs arrêts pour permettre aux siens de demeurer en avance. Il a été récompensé par Luka Verreault qui a porté la marque à 3-1 en faisant dévier le lancer passe de Mathis Gauthier. Rimouski a marqué un but sur quatre lancers dans l’engagement médian pendant que Gabriel Robert a bloqué 18 tirs des Sea Dogs.

L’Océanic ajoute trois buts en troisième

En milieu de troisième période, Maël St-Denis (2e) a ajouté à l’avance de l’Océanic en poussant le retour du tir de Cam Thomson partiellement bloqué par Nikolas Hurtubise dans le fond du filet.

Drover a obtenu son 2e point de la rencontre sur le jeu. Le capitaine de l’Océanic, Ludovic Soucy (5e), a cloué le dernier clou avec un but dans un filet désert avec 4 min 45 s à faire.

Jacob Mathieu a ajouté un 6e but pour les vainqueurs en fin de match.

En bref

L’Océanic pouvait compter sur le retour au jeu des attaquants Ludovic Soucy et Julien Béland. Xavier Cormier et Alexandre Lefebvre sont blessés tandis que le défenseur de 16 ans, Luke Coughlin, a été laissé de côté. Les Sea Dogs étaient privés de Ryan Francis et Marshall Lessard en raison de blessures.

L’Océanic reçoit les Saguenéens de Chicoutimi samedi.