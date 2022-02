Mauvais goût ou racisme?

Vous avez sûrement entendu parler du commentateur olympique qui a fait des blagues douteuses au sujet d’athlètes asiatiques.

Max Henault, qui commentait le slopestyle à Radio-Canada, a décrit un athlète comme « le petit Chinois », il a parlé d’un autre en disant qu’il avait mangé « trop de dumplings », puis il a prononcé son nom japonais avec un fort accent... japonais.

C’était maladroit, un peu nono et pas très drôle. Mais est-ce qu’on peut pour autant qualifier ces propos de racistes ?

DES COMMENTAIRES NONOS

Quand j’ai lu, sous la plume de Jessica Lapinski, que Max Hénault « ne sera pas de retour au micro du diffuseur officiel pour la suite des Jeux », je me suis posé plusieurs questions...

Si Max Hénault avait décrit la mauvaise performance d’un athlète italien en disant qu’il avait mangé trop de pasta, est-ce que ça aurait créé une telle controverse ?

Si Max Hénault avait décrit la mauvaise performance d’un athlète venant de Drummondville en se demandant s’il avait mangé trop de poutine, est-ce que des spectateurs auraient contacté Radio-Canada pour se plaindre de racisme ?

Max Henault s’est fait reprocher de s’être exclamé « Wow, le petit Chinois qui est tellement impressionnant, nouveau sur la scène internationale, en plus ! » après la performance de Su Yiming.

Yiming est petit. Et il est Chinois.

Si l’athlète en question avait été de grande taille et originaire du Danemark, aurait-ce été raciste de le qualifier de « grand danois » ?

Max Henault a confié à ma collègue du Journal Jessica Lapinski : « Dans notre sport, être petit, c’est une qualité. Le centre de gravité est plus bas, donc c’est un avantage. On a moins de chance de blessure quand on est petit. [...] Jamais ça ne m’a passé par la tête que le peuple chinois est plus petit que d’autres nations. Je n’ai jamais dit ça avec l’intention d’être négatif. Le racisme, ça ne me passe pas par la tête ».

Vous avez le droit de croire Hénault ou pas. Mais il me semble que de nos jours on a tendance à voir du racisme partout.

Encore heureux que le lobby anti « petitphobie » n’ait pas accusé Hénault de discrimination envers les personnes de petite taille.

Mais il y a autre chose qui me chicote dans cette décision du diffuseur de remplacer Max Hénault.

Le chroniqueur et animateur Jean-Sébastien Girard n’a pas perdu son contrat quand il a traité les gens de Québec de mongols, en 2015, à l’émission de radio La soirée est encore jeune.

Et CBC a laissé un micro pendant des années à Don Cherry, qui crachait ouvertement son mépris des Canadiens français...

GARDER LES YEUX OUVERTS

Je vous rappelle que les Jeux olympiques se déroulent en Chine, un pays qui se livre en ce moment à un génocide.

Pendant que les athlètes s’épivardent sur de la neige artificielle, des femmes ouïgoures sont soumises à la torture, aux viols collectifs et à la stérilisation forcée.

C’est ça qui devrait nous révolter, c’est ça qui devrait mener des spectateurs à porter plainte.

Le régime chinois, qui se félicite que la planète ferme les yeux sur sa dictature, doit bien s’amuser que chez nous, des offensés s’offusquent d’une blague déplacée sur des petits raviolis chinois...