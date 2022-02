Meurtres des frères Falduto: au moins 12 ans pour la « nettoyeuse » de la mafia

La « nettoyeuse » de la mafia qui a aidé un tueur à gages à éliminer deux frères chez elle à Saint-Jude a écopé ce matin de la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir purgé au moins 12 ans.

• À lire aussi: Justice : Longue peine réclamée pour une nettoyeuse de la mafia

« L’emprisonnement à perpétuité demeure donc telle une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête pour le reste de ses jours », a commenté le juge Éric Downs en condamnant Marie-Josée Viau ce vendredi au Centre judiciaire Gouin à Montréal.

Viau, 47 ans, est une technologue en génie civil qui, à la suite d’une rencontre avec un mafieux, s’était mise en tête de se hisser dans les rangs du crime organisé traditionnel italien. Elle avait ainsi permis à un criminel d’entreposer des armes à feu chez elle en Montérégie, et en le laissant les tester sur sa propriété.

« Ça l’a conduit sur une route extrêmement dangereuse et périlleuse », a expliqué le magistrat.

Nettoyage

Car de fil en aiguille, Viau a fini par comploter les meurtres des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto, en juin 2016, puis d’assister le tueur. Par la suite, elle a fait disparaitre toutes traces des crimes en nettoyant la scène.

Elle se débarrasse des corps des deux victimes en les brûlant et en disposant des restes, a rappelé le juge. Elle se débarrasse également du véhicule dans lequel ces derniers sont arrivés. »

Les corps n’ont jamais été retrouvés et l’affaire aurait pu ne jamais être élucidée, sauf que trois ans plus tard, l’assassin s’est lui-même rendu à la police pour confesser ses crimes. Il est ensuite devenu agent civil d’infiltration et a pu recueillir des déclarations incriminantes de la bouche de Viau elle-même.

Douleur

Cela avait mené à l’arrestation de Viau, mais aussi de son conjoint Guy Dion. Cet ex-chef pompier de Saint-Jude a toutefois été acquitté au terme de son procès. Viau avait pour sa part été reconnue coupable de meurtres au deuxième degré, ainsi que de complot pour meurtres.

« Marie-Josée Viau a volé notre famille, nous n’avons pas de cimetière à visiter quand nos cœurs souffrent, ni pour leurs anniversaires. Non seulement elle n’a pas eu le cœur de laisser les corps pour faire notre deuil, elle les a fait disparaître, comme s’ils n’avaient jamais existé », avaient commenté des proches des victimes, lors des plaidoiries sur sentence.

La Couronne réclamait la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant une période de 15 à 17 ans d’incarcération, tandis que la défense suggérait une période de 10 ans. Le jury qui a entendu l’affaire recommandait lui aussi 10 ans.

Le juge a finalement tranché qu’une période de 12 ans était plus appropriée.