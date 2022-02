Motoneige: un moteur économique en hiver pour la Gaspésie

Le tourisme hivernal représente en moyenne 64 millions $ chaque année en Gaspésie et si le ski hors-piste est de plus en plus populaire, la motoneige reste le véritable moteur économique en hiver.

Le président du club de motoneige de Murdochville a confirmé l’importance de cette industrie pour l’économie de la région.

«C’est ce qui nous fait vivre», a lancé Bernard Gauthier.

En 2019, 35 000 motoneigistes ont profité de la neige abondante dans la région. Ils ont laissé 41,8 millions $ en retombées économiques, ce qui représente 58,6 % des retombées de l’hiver 2019.

Tourisme Gaspésie a estimé que 174 510 nuitées sont attribuables aux motoneigistes en 2019.

Bernard Gauthier est aussi co-propriétaire de l’hôtel Copper, situé en plein cœur de Murdochville. L’établissement existe depuis des décennies et y accueille principalement des motoneigistes en hiver.

«Le fait d’avoir de la neige, on est en altitude, on est dans le milieu des montagnes, c’est un beau secteur pour la motoneige», a ajouté M. Gauthier.

Les motoneigistes qui visitent la Gaspésie proviennent surtout du Québec, mais également du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard et même des États-Unis.

Musée de la motoneige

Les propriétaires de l’hôtel Copper, qui évoluent dans l’industrie de la motoneige depuis longtemps, accumulent depuis plusieurs années une collection de motoneiges.

«On a 80 marques différentes, pour un total de 375», a confié Bernard Gauthier.

Les deux collectionneurs proposent aux visiteurs de découvrir plusieurs modèles de motoneige directement dans le sous-sol de l’hôtel.

«Comme collectionneurs on a énormément de marques différentes, nous on essaie de trouver les marques que les gens ne connaissent pas», a-t-il précisé.

Parmi leur collection, on compte une des plus anciennes motoneiges construites ici même au Québec. «Inventée par un M. Emile Plourde, c’est modèle unique, quand il a construit ça, il avait 13 ans!»

Environ 150 000 visiteurs viennent dans la région pour profiter des attraits chaque année.