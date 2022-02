Perdre son phare est la pire des punitions

J’ai 85 ans et je suis encore en bonne forme pour mon âge. Mon mari qui n’était plus en forme depuis un moment à cause de son Parkinson, m’a quittée il y a un peu plus d’un an, et je m’en remets avec difficulté. Même si en prendre soin me grugeait mes énergies, je m’en serais occupé encore longtemps, lui qui fut le seul homme de ma vie. On s’est connu à 18 ans sur un plancher de danse, on se mariait un an plus tard, et on a eu cinq beaux enfants.

On n’était pas riche puisqu’on vivait toute la famille sur le seul salaire de mon mari, mais ça ne nous a pas empêchés de payer les études de nos enfants pour leur assurer un bel avenir. Pour joindre les deux bouts, je cousais leurs vêtements, je cuisinais sans gaspiller, je réparais les chaussettes jusqu’à la corde et je tricotais en plus. On a eu notre première voiture à 40 ans parce que ça avait toujours été en dehors de nos moyens.

Je ne me souviens pas que nos enfants nous aient vus nous chicaner. Nos rares conflits se réglaient dans la chambre à coucher. Je pense qu’on a fait une bonne job, car ils sont tous devenus des parents aimants et aimés de leurs enfants.

Je me confie à vous parce que je ne parviens pas à surmonter le deuil de mon mari. Je le cherche encore en me réveillant le matin, et ça me fait monter les larmes aux yeux. Même si mes enfants et mes petits-enfants font leur possible pour égayer ma solitude, ça ne me console pas de la perte du seul grand amour de ma vie.

Pour ne pas perturber les miens, j’évite de leur parler de ce que je ressens. Je joue à celle qui va bien. Mais je ne vais pas bien. Certains jours, je songe même au suicide pour aller retrouver l’homme de ma vie. Je vous écris en désespoir de cause. Peut-être pourrez-vous m’aider à surmonter ma peine ?

Une veuve

Il ne faut plus rester seule avec votre gros secret. Imaginez l’immense peine que vous feriez à vos enfants s’ils apprenaient que vous avez choisi de quitter ce monde en leur cachant la vérité sur votre état. Ils ne s’en remettraient certainement pas. Vous qui les avez menés à bien, vous avez le devoir de les informer. Il faut leur exprimer votre ressenti et leur dévoiler vos états d’âme pour qu’ils vous aident à remonter la pente.

Commencez par leur demander de vous procurer le livre de Jean Monbourquette Aimer. Perdre et grandir qui vous aidera à cheminer plus facilement à travers votre deuil. Si des envies de suicide vous revenaient dans la tête, de grâce, appelez le 1-866-APPELLE (277-3553) pour parler à quelqu’un qui va vous aider et vous guider vers un mieux-être intérieur de façon totalement anonyme.