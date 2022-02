Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Renouveau et fraîcheur

Le Quatuor Saguenay s’offre un air de jeunesse avec les interprétations sur ce nouvel album du Quatuor à cordes en mi mineur op. 44 de Félix Mendelssohn, et celui en fa majeur de Maurice Ravel. Ces deux œuvres ont été composées à l’âge de 28 ans, soit celui de Marie Bégin, qui a rallié le Quatuor Saguenay, à titre de premier violon, en 2018. Connu sous le nom de Quatuor Alcan, l’ensemble, complété par la violoniste Nathalie Camus, l’altiste Luc Beauchemin et le violoncelliste David Ellis, porte maintenant le nom de Quatuor Saguenay. On retrouve, aussi, sur cet opus enregistré au Domaine Forget, une solide interprétation de Federico II, premier mouvement du cycle Viaggio in Italia, composé, en 2000, par l’Italien Giovanni Sollima. Très intéressant. (Yves Leclerc)

Mendelssohn, Ravel et Sollima ★★★1/2

► Un album du Quatuor Saguenay

Les Texans à leur meilleur

Serait-ce le meilleur des dix albums en carrière de Spoon ? Certains médias enthousiastes le prétendent déjà. De notre côté, il nous faudra encore quelques écoutes pour se prononcer définitivement. Mais toujours est-il qu’on a droit à du très solide de la part de la bande de Britt Daniel. Jamais à court d’inspiration, le groupe d’Austin, au Texas, nous livre un album bougrement divertissant, qui nous ramène ce que Spoon fait de mieux : des pièces rock au rythme nerveux, portées par l’unique voix de Daniel. Sur la très « bluesy » The Devil & Mister Jones, le groupe prend des airs des Black Keys mais sans jamais se dénaturer. En près de 30 ans de carrière, Spoon n’a pas sorti un seul mauvais album. Voilà un fait d’armes impressionnant pour la formation qui s’est tenue loin des courants commerciaux. Si vous pensez que le rock est mort, écoutez Spoon. Vous nous remercierez plus tard. (Raphaël Gendron-Martin)

Lucifer on the Sofa ★★★★

► Un album de Spoon

Maximum plaisir

Contrairement à ce que son titre sous-entend, il n’y a rien d’ordinaire dans ce premier album complet d’Ariane Roy. Promise à un brillant avenir, l’artiste de Québec a d’abord tâté de la folk, avant de trouver dans la pop alternative le créneau idéal pour que s’épanouisse son talent d’auteure et de compositrice. Dans un français impeccable sans emprunt à l’anglais, il vaut de le souligner, ses réflexions sur sa jeune vingtaine n’ont rien d’anodin dans la forme et le fond (Tu voulais parler, Apprendre encore, Fille à porter). Musicalement, ça va de la pop enjouée aux refrains énergiques (Kundah) à la ballade introspective (superbe Automne). Le premier test est passé haut la main. (Cédric Bélanger)

Medium plaisir ★★★1/2

► Un album d’Ariane Roy