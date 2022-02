Sarah Palin vs le New York Times: misère...

Même si ses frasques new-yorkaises ont détourné l’attention, je vous racontais que l’objectif de sa visite était important, autant pour elle que pour les médias. Le jugement qui devrait être rendu sous peu pourrait bien avoir une influence sur la manière dont on interprète la liberté de presse et la manière dont les médias couvrent les personnalités publiques.

Le New York Times a déjà reconnu avoir mal géré le contenu d’un de ses articles consacrés à Mme Palin. Un ancien éditeur est venu confirmer que l’erreur était la sienne et qu’il devait en assumer l’entière responsabilité. Je vous expliquais que le procès ne vise donc pas à déterminer s’il y a eu erreur ou pas, mais bien à déterminer si cette erreur avait été commise de bonne foi.

Bien avant que Donald Trump ne s’en prenne aux médias sur une base quotidienne, l’ancienne gouverneure de l’Alaska dénonçait les «lame stream media». Qu’il s’agisse d’ABC, MSNBC, CBS ou le New York Times, aucun ne trouvait grâce à ses yeux et elle les accusait de la piéger constamment.

Appelée à comme témoin hier, Sarah Palin avait donc l’occasion de témoigner des mauvais traitements et sévices attribuables à cette supposée fronde médiatique dirigée contre elle. Ce devait être son heure de gloire. On imaginait qu’elle ne se contenterait pas des bravades habituelles ou de misérables slogans de campagne. On pouvait penser qu’elle arriverait très préparée.

Et puis? Comme ce fut le cas pendant la campagne 2008 et comme c’est le cas depuis, l’amazone des glaces a non seulement peiné à appuyer ses accusations, en ouvrant la bouche elle pourrait bien avoir nui à ses chances de victoire. Selon les observateurs présents dans la salle, elle été incapable de démontrer les torts qu’aurait provoqué l’éditorial du Times.

Là où l’attendait aiguisée et bien encadrée par son avocat, elle a offert les mêmes formules creuses qu’à l’habitude. Floue dans son argumentaire, incapable de soutenir des accusations d’acharnement de la part du Times ou de produire des références tirées des articles prétendument calomnieux.

À quel point mauvais comme témoignage? Jusqu’à la caricature. Elle prétend ne pas avoir eu le temps de lire tout ce qu’on écrivait sur elle. Rappelons que les faits remontent à plusieurs années et que c’est elle qui poursuit le Times.

Sarah Palin ne semble avoir rien retenu de sa terrible campagne 2008. Impulsive et rebelle face à ceux qui la conseillaient, elle avait elle-même plombé ses chances. Convaincue que le style compte plus que la substance, elle avait accordé bon nombre d’entrevues qui confirmaient son manque de connaissances et de préparation. Encore aujourd’hui John McCain doit se retourner dans sa tombe en y repensant.

D’une certaine manière, la piètre performance de Sarah Palin me chagrine. Pourquoi? Tout simplement parce que les enjeux réels sont plus grands et que j’aurais aimé que le Times subisse un véritable test. Rien ne dit que le jugement sera en faveur de cette influente publication, mais si on s’en remettait au seul témoignage d’hier ce serait dans la poche.

On doit exiger des médias qu’ils respectent les standards les plus élevés. Quand on se permet de pointer les Fox News et AON de ce monde pour leurs pratiques journalistiques douteuses et leur manque de rigueur, on se doit de prêcher par l’exemple.

De plus, lors de ces poursuites en diffamation, les tribunaux penchent généralement en faveur des médias. Pour une fois on pouvait penser que malgré les correctifs du Times, une plaignante avait des chances réelles de faire plier un géant. Exactement ce dont les Trump et Palin de ce monde rêvent toutes les nuits.

Mme Palin, frondeuse et brouillon, pourrait bien avoir provoqué sa chute hier, nous privant au passage d’une belle occasion de préciser les limites entourant le travail des médias.

On terminait vendredi l’argumentaire des parties impliquées. Nous devrions donc être fixés rapidement sur l’issue du procès