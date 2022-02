Savourer notre nordicité avec Montréal en lumière

Grâce à la réouverture des salles à manger, le festival Montréal en Lumière pourra célébrer la gastronomie d’ici dans toute sa splendeur pour sa 23e édition. Du 17 février au 5 mars, une panoplie d’activités culturelles et gourmandes sont ainsi proposées aux festivaliers dans la métropole.

« Malgré le contexte difficile, les restaurateurs sont impressionnants de résilience, de créativité et sont très motivés. On a dû annuler la venue des chefs qui devaient voyager en avion, car c’était un pari trop risqué, mais grâce à la participation des chefs locaux, la thématique de cette année, “Savourer notre nordicité”, va bien se déployer », expliquait en entrevue Julie Martel, programmatrice du volet gastronomique de Montréal en Lumière.

Photo courtoisie

Pour la première fois de l’histoire du festival, la cuisine autochtone est à l’honneur avec cinq événements qui lui sont consacrés. En tout, une vingtaine de restaurants accueilleront les festivaliers pour des soupers gastronomiques, dont certains réalisés par des chefs invités provenant des régions du Québec ou du Canada. Produits locaux et cuisine nordique sont à l’honneur. Certains événements offriront également la possibilité de déguster des vins québécois et de rencontrer les vignerons.

Le volet Couette et gastronomie revient une nouvelle fois cette année, avec une dizaine de forfaits permettant une expérience gastronomique spécialement conçue pour l’occasion, jumelée à une nuit à l’hôtel.

Adaptation

Montréal en Lumière a dû adapter sa programmation en fonction du contexte sanitaire. Ainsi, le Quartier gourmand, où le public peut habituellement rencontrer gratuitement chefs et producteurs, sera offert en version virtuelle pour cette fois, explique Julie Martel. « On a créé une série de capsules, intitulée Le local gourmand, portant sur différents produits locaux, comme l’essence de mélilot, le safran du Québec, ou la comptonie voyageuse. On y rencontre les producteurs qui nous font découvrir des recettes pour les utiliser. »

Photo courtoisie

Les très populaires Circuits gourmands Tastet, offrant un parcours permettant de visiter cinq restaurants sur des thèmes variés, ont dû être annulés. « C’était complexe à organiser en raison des bulles familiales à respecter, mais c’est certain qu’on revient avec ça l’an prochain ! » dit Julie Martel.

Les festivaliers pourront également assister à plusieurs spectacles, dont celui de Pierre Lapointe, les 18 et 19 février au Théâtre Maisonneuve, et de l’auteur-compositeur-interprète Ahi, le 18 février, à l’Astral.

Les changements pouvant survenir à la programmation seront mis à jour régulièrement sur le site de Montréal en Lumière que l’on peut consulter à : montrealenlumiere.com

Les Premières Nations en vedette

Photo courtoisie

► 18 février

Le restaurant H3 reçoit le chef Sylvestre Hervieux-Pinette, d’Opus private chef, un service traiteur haut de gamme au menu inspiré de ses origines autochtones.

► Du 17 au 19 et du 22 au 26 février

Le restaurant de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), présente Les Nations autochtones au menu, par Martin Gagné, chef du restaurant Le Parlementaire, mettant en vedette des plats inspirés de six Nations autochtones, ainsi que les vins du vignoble autochtone Nk’Mip Cellar.

► 21 et 22 février

Le restaurant État-Major reçoit le chef Maxime Lizotte, copropriétaire du restaurant L’Introuvable et de Wigwam, chef à domicile, pour un menu cinq services inspiré de ses racines autochtones.

► 24, 25 et 27 février

Shawn Adler, chef du Pow Wow café de Toronto, créera en compagnie de Paul Toussaint, à son restaurant Kamuy, un souper au menu unique, ainsi qu’un brunch Karnaval, d’inspiration caribéenne.

► 25 et 26 février

La cheffe Maria et sa fille Zoya, passionnées de cuisine typique de l’Afrique subsaharienne, accueilleront Lysanne O’Bomsawin, cheffe abénaquise et gardienne des traditions culinaires de son peuple, avec la création d’un menu qui témoignera de ce partage entre leurs deux cultures.