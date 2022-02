Schnitzel de porc

Lors d’un voyage en Allemagne, je me suis fait un plaisir de manger des Schnitzel à profusion et j’avais le goût de vous partager une superbe recette. Voici une recette à base de côtelette de porc avec os, ce qui en fait une assiette spectaculaire au moment du service en plus de parfumer la viande lors de la cuisson.

La texture craquante de la chapelure rôtie avec une viande de porc bien juteuse donne un mariage parfait.

Pour ajouter une touche de fraîcheur, nous vous suggérons d’accompagner cette côtelette avec des quartiers de laitue sauce crème.

