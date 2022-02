Trafic de stupéfiants au Lac-Saint-Jean: trois arrestations à Hébertville

Des perquisitions de la Sûreté du Québec (SQ) ont permis de mettre la main au collet de trois présumés trafiquants de drogues à Hébertville, au Lac-Saint-Jean, jeudi.

• À lire aussi: Préposé congédié pour avoir violé une résidente de CHSLD

C’est mandat en main que les agents du corps de police provincial sont débarqués dans une résidence de la rue Turgeon, en matinée. Sur place, ils ont procédé à divers saisis et arrestations.

Un total de plus de 500 comprimés de méthamphétamine, du cannabis illicite et des médicaments sous ordonnance ont été découverts sur place. Une arme à air comprimé et du matériel nécessaire au trafic de drogue ont aussi été trouvés.

Deux hommes de 29 ans et de 33 ans, ainsi qu’une femme de 58 ans, ont été appréhendés puis relâchés en attendant leur comparution au palais de justice.

«Une fois de plus la collaboration du public a permis d’amorcer cette enquête», a tenu à souligner Hugues Beaulieu, agent d’information à la SQ.

À VOIR AUSSI...