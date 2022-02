Un autre don apprécié

La filiale 265 de la Légion royale canadienne (LRC) de Québec a poursuivi sa mission de contribuer au bien-être des vétérans de guerre et de leur famille en fournissant des services essentiels dans nos collectivités, et en perpétuant la mémoire de ces hommes et femmes qui ont sacrifié leur vie pour notre pays. Elle a offert, en fin d’année 2021, un chèque au montant de 1800 $ au Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier (CRFMV), organisme reconnu par les Forces armées canadiennes, qui répond aux besoins des militaires et leurs familles. Au besoin, le CRFMV assure l’accompagnement d’un militaire depuis son intégration dans les Forces armées canadiennes jusqu’à sa réintégration à la vie civile. Pour revenir au don en argent, il provient des recettes de la campagne du Coquelicot 2021 de la LRC de Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Gaétan Guillemette, vice-président du comité du coquelicot ; Jacques Bergeron, 3e vice-président de la filiale 265 ; Frédéric Moisan, directeur général du CRFMV et Harnold Savard, président du comité du coquelicot.

Un investissement de 6,6 M$

Photos courtoisie

Le Cégep de Sainte-Foy a procédé à l’inauguration officielle de ses deux nouveaux plateaux sportifs modernes, lumineux et performants, déjà accessibles aux étudiants depuis le début de la session d’hiver 2022. L’implantation de ces deux plateaux (photos) au cœur du Complexe sportif marque la fin de la Phase Il du projet de rehaussement de l’aile B du Cégep, et constitue un investissement majeur de 6,6 millions de dollars. Grâce à ces travaux, qui se sont échelonnés sur presque toute l’année 2021, le Complexe sportif du Cégep augmente de près de trois fois la superficie de sa salle d’entraînement. La nouvelle salle moderne et aérée, avec sa fenestration imposante et son plafond élevé, pourra accueillir 150 personnes à la fois. Plus d’une centaine d’appareils neufs seront mis à la disposition des étudiants. Ces travaux ont aussi permis au Complexe sportif d’ajouter à son offre à la communauté une toute nouvelle salle d’entraînement fonctionnel ultra performante. Celle-ci amènera les usagers à pratiquer l’entraînement en circuit (CrossFit), l’haltérophilie, ainsi que plusieurs autres disciplines sportives.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 11 février 1967. La ville de Québec accueille les premiers Jeux d’hiver canadiens à l’occasion des célébrations du centenaire du Canada. Jusqu’au 19 février, 1890 athlètes, représentant les dix provinces, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, s’affronteront dans treize sports au programme. Sur la photo, le premier ministre du Canada, Lester B. Pearson, félicite des médaillées dans l’une des épreuves de gymnastique féminine. Au tableau des médailles, le Québec s’était classé au 2e rang avec 38 médailles derrière l’Ontario et ses 53 médailles.

Anniversaires

Photos courtoisie

Laurent Duvernay-Tardif (photo de gauche), porte-couleurs des Jets de New-York de la NFL, 31 ans...Richard Thibault (photo de droite), président de RTCOMM Inc., firme spécialisée en gestion de risques et résolution de crises, 67 ans...Stéphane Modat, chef et copropriétaire du restaurant Le Clan du Vieux-Québec...Maxime Talbot, ex-hockeyeur québécois de la LNH, 38 ans...Jennifer Aniston, actrice de télé et de cinéma, 54 ans...Sheryl Crow, interprète et compositrice américaine, 60 ans...Pierre Curzi, acteur, scénariste, 76 ans...Serge Lama, chanteur français, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 février 2012 : Whitney Houston (photo) 48 ans, l’une des chanteuses les plus populaires au monde...2020 : Louis-Edmond Hamelin, 96 ans, géographe de renom qualifié d'"aventurier du Grand Nord » et fondateur du Centre d’études nordiques de l’Université Laval... 2019 : Réal Giguère, 85 ans, figure emblématique de Télé-Métropole, animateur, comédien et scénariste... 2018 : Vic Damone, 89 ans, chanteur et acteur américain d'origine italienne... 2011 : Roger Gosselin, 75 ans, ancien animateur de radio et de télévision (TVA)... 2011 : Chuck Tanner, 82 ans, ex-gérant au baseball majeur... 2007 : René Lévesque, 81 ans, prêtre, théologien, philosophe, géographe et archéologue... 2000 : Roger Vadim, 72 ans, réalisateur, comédien et scénariste français... 1994 : Nicole Germain, 77 ans, grande dame de la radio et de la télévision québécoise.