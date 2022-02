Un énorme dimanche à la télé

Rams ou Bengals ? Yannick, Mathieu ou Jérémy ? Marc-Antoine ou Guylaine ? Bobsleigh ou planche à neige ?

Préparez vos ailes de poulet et votre boisson favorite, téléspectateurs québécois, vous aurez l’embarras du choix, dimanche soir, au petit écran.

D’un côté, les amateurs de sports pourront zapper entre le Super Bowl, à RDS et CTV, et les Jeux olympiques de Beijing, à Ici Radio-Canada Télé et RDS 2. De l’autre, les mordus de téléréalité pourront continuer de suivre les aventures des candidats de Star Académie, à TVA, et Big Brother Célébrités, à Noovo.

Même si les soirées dominicales à la télé québécoise misent traditionnellement sur un menu copieux, une telle convergence de grands rendez-vous est inusitée.

« Une variété assez exceptionnelle », avancent Geneviève Marchand, Isabelle Fournier et Marie-Pierre Desrochers, respectivement vice-présidente, Activation, directrice de comptes et directrice de comptes, Achats médias, chez Cossette Media, qui ont analysé pour Le Journal le combat du dimanche qui se tiendra dimanche soir.

Le Super Bowl favori

Leurs prédictions : encore plus de gens seront rivés à leur téléviseur que lors d’un dimanche régulier et le Super Bowl devrait remporter haut la main la guerre des cotes d’écoute.

« L’an dernier, il avait attiré environ 1,1 million de téléspectateurs sur les ondes de RDS (1,9 million en incluant l’auditoire de CTV) et nous pensons qu’en 2022, les cotes d’écoute garderont la même tendance », estiment les spécialistes de Cossette Media.

Les compétitions olympiques n’y pourront rien, croient-elles.

« Les sports prévus ce soir-là n’attireront pas suffisamment les adeptes de football ou du spectacle de la mi-temps pour impacter l’auditoire du Super Bowl de façon significative. »

Le rattrapage pour la téléréalité

Par ailleurs, si jamais le Super Bowl doit déranger les habitudes des mordus de Star Académie et Big Brother, dimanche, ce sera surtout au niveau de l’écoute en direct.

En fait, le match Bengals-Rams pourrait accentuer une tendance lourde d’écoute en rattrapage observée chez les émissions de téléréalité d’ici, soumet Cossette Media.

« Depuis le début de la diffusion de Star Académie, le Variété du dimanche soir est regardé à 70 % en direct, ce qui signifie que 30 % de l’écoute se fait en différé. On observe la même chose pour Big Brother Célébrités, où l’écoute en rattrapage est encore plus élevée à 57 %. Ainsi, lors du Super Bowl, l’écoute en rattrapage de ces émissions devrait être similaire, voire plus élevée. »

Des rendez-vous du dimanche populaires

Super Bowl

2021 : 1 851 000 (RDS-CTV)

2020 : 2 547 000 (RDS-CTV-FOX-TSN)

2019 : 1 860 000 (RDS-CTV-CBS-TSN)

Jeux olympiques

Moyenne soirée, de 19 h 30 à 23 h : 445 000 (Ici Télé)

Star Académie

6 février : 1 408 000 (TVA, en direct)

30 janvier : 1 402 000 (TVA, en direct)

Big Brother Célébrités

6 février : 681 000 (Noovo, en direct)