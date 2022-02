Un projet de navette fluviale se prépare à Québec

Destination Québec Cité et Croisières AML travaillent activement sur un projet de navettes fluviales touristique dans la région, a appris Le Journal.

Selon nos informations, le projet consiste à mettre en place «un service de navettes maritime interrives à titre de transport collectif et touristique, entre les villes de Québec et Lévis, ainsi que l’île d’Orléans».

Croisières AML, qui possède 24 navires, travaille sur ce chantier depuis maintenant plus d’un an. Le PDG, Yan Hamel, est d’ailleurs inscrit au Registre des lobbyistes pour avoir des discussions concernant un possible financement du gouvernement Legault, dont le montant est à déterminer.

Croisières AML souhaite de Québec «une participation financière (subvention) pour la mise en place d'un tel type de transport maritime dont notamment le support d'une partie des coûts de fonctionnement de ce service». Aucune demande officielle n’aurait encore été déposée.

Le projet est mené avec la participation de plusieurs partenaires, comme Destination Québec Cité, le secrétariat de la Capitale-Nationale et les MRC environnantes, a-t-on appris.

À court terme

La directrice générale adjointe chez Croisières AML, Lucie Charland, a limité ses commentaires concernant ce chantier, précisant qu’il est toujours «en développement». Elle espère toutefois des résultats «à court terme».

«On travaille fort là-dessus, mais il n’y a rien de conclu», a-t-elle souligné. «C’est un beau projet. En temps et lieu, cela nous fera plaisir d’en parler», a-t-elle ajouté, précisant que ce nouveau lien sera pour piétons et cyclistes.

Il n’a pas été possible de savoir quel type de bateau serait utilisé ni la fréquence de passage des navettes. Ce service serait disponible de façon saisonnière. Plusieurs rencontres entre les parties prenantes sont prévues ces prochaines semaines. Le financement n’est toujours pas bouclé.

Plusieurs partenaires

Du côté de Destination Québec Cité, le directeur des communications, Éric Bilodeau, a indiqué qu’il s’agit d’un projet dans lequel plusieurs partenaires publics et privés sont impliqués.

Parmi ses contrats accordés l’an dernier, la Ville de Québec a d'ailleurs mandaté Raymond Chabot Grant Thornton pour le compte de Destination Québec Cité afin d’effectuer une étude d’opportunité pour le projet. Le tout a été réalisé au coût de 21 300 $. M. Bilodeau n'a pas voulu dévoiler les résultats, reçus avant les Fêtes. Le tout est «en analyse», a-t-il soutenu.

Aux communications de la Ville de Québec, le porte-parole David O’Brien n’a pas fait de commentaires sur la question et a référé Le Journal à Destination Québec Cité, pour qui l’étude d’opportunité a été réalisée.

Le service du greffe de la Ville a refusé de fournir l’étude, demandée à l’accès à l’information, arguant que le processus décisionnel est en cours et que sa divulgation risquerait de nuire d’une façon ou d’une autre.