Un torrent de 1,6 milliard$ venu du ministère de Pierre Fitzgibbon

Plus de 1,6 milliard $ : voilà l’aide financière totale que le ministère de l’Économie et de l’Innovation a versée aux entreprises québécoises depuis le début de la pandémie, révèlent des chiffres obtenus par Le Journal.

Du printemps 2020 à la fin de 2021, le gouvernement a consenti tout près de 1,2 milliard $ en garanties de prêt et en prêts à des entreprises de tous les secteurs qui ont souffert de la crise sanitaire dans le cadre du Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).

Il s’agit d’une progression de 144 M$ par rapport au compte effectué à la fin juillet.

À cela s’ajoutent les prêts totalisant 422,4 M$ accordés en vertu des programmes PAUPME et AERAM.

Le plus important bénéficiaire du PACTE, et de loin, est le Groupe Sélection, qui exploite des dizaines de résidences pour personnes âgées. L’entreprise lavalloise vient de recevoir une nouvelle aide de 60 millions $, ce qui porte à 120 millions $ le soutien total qu’elle a obtenu depuis 2020.

« Ça nous a permis d’obtenir de meilleurs taux d’intérêt », explique Claude-André Mayrand, porte-parole de Sélection.

Crise de liquidités

Pour sa part, Croisières AML, de Québec, a reçu une garantie de prêt de 12,4 millions $.

En 2020, l’entreprise a vu ses revenus chuter de 75 %. L’an dernier, la situation s’est à peine améliorée avec un recul de 50 % par rapport à 2019.

« Ç’a été la plus importante crise de liquidités qu’on n’a jamais vécue », confie Lucie Charland, vice-présidente au développement et aux affaires publiques chez AML.

Et comme l’entreprise tire la plus grande partie de ses revenus des touristes internationaux et de la clientèle d’affaires, « on continue à naviguer en eaux troubles », souligne Mme Charland.

Une paroisse emprunte 8 M$

La fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal s’est également ajoutée aux bénéficiaires du PACTE en obtenant un prêt de 8 millions de dollars du gouvernement.

« Chaque année, la Basilique Notre-Dame accueille plus de 800 000 visiteurs, majoritairement internationaux, et le spectacle AURA est vu par plus de 200 000 spectateurs », indique un porte-parole de la fabrique, Daniel Granger.

Remboursable sur 10 ans, le prêt a notamment servi à soutenir la relance du spectacle et à réaliser des « travaux de rénovation urgents » sur l’église « pour assurer la sécurité des visiteurs », précise M. Granger.

Environ 1500 entreprises ont bénéficié du Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises jusqu’ici.

Ils ont reçu de l’aide du PACTE

Groupe Sélection 120 M$

Groupe Germain 40,5 M$

Telecon 36,6 M$

Uni-Select 34,5 M$

E. Gagnon et Fils 24,5 M$

Unipêche 24 M$

La Vie en Rose 21 M$

Joseph Ribkoff 14 M$

Pelican International 14 M$

Lumenpulse 10,2 M$

►Rappelons que l’automne dernier, la Vérificatrice générale a révélé que le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a autorisé le versement de 68 millions $ en aide dans le cadre du PACTE à des entreprises qui ne répondaient pas à tous les critères. On ne connaît toujours pas l’identité des dix entreprises qui ont reçu ces 68 millions de dollars.