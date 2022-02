Une boutique spécialisée pour recueillir des lapins est envisagée

L’organisme Adoption lapins sans abri mène une campagne de financement afin d’ouvrir une boutique spécialisée qui lui permettrait d’optimiser sa mission, celle de sauver des lapins abandonnés.

L’objectif de financement est de 20 000 $, avec l’option d’obtenir 10 000 $ additionnels si Adoption lapins sans abri (ALSA) parvient à récolter les 20 000 $ d’ici une trentaine de jours.

ALSA souhaite aménager la boutique dans ses locaux du boulevard Père-Lelièvre. « D’avoir pignon sur rue nous permettrait d’avoir une plus grande accessibilité au public, qui peut venir voir si le lapin est un animal qui leur convient », explique Nancy Lachance, fondatrice d’ALSA.

Mme Lachance indique que les lapins sont souvent adoptés de manière impulsive, et l’implication qu’exige cet animal est méconnue, ce qui entraîne beaucoup d’abandons. La boutique aurait une mission d’éducation et de sensibilisation, en plus de proposer des alternatives écologiques pour les personnes consciencieuses du bien-être animal et de l’environnement.

« Ça nous permettrait aussi d’augmenter nos revenus, donc on va pouvoir faire encore plus de sauvetage de lapins », ajoute-t-elle.

« Un petit stress »

L’accès au local du refuge se fait présentement sur rendez-vous. La boutique permettrait toutefois d’offrir des heures d’ouverture avec du personnel qualifié.

ALSA a amassé un peu plus de 13 000 $ en une dizaine de jours. Il reste un peu plus d’un mois pour amasser le montant restant. La date limite est le 13 mars.

« Là, ça stagne. Je commence à avoir un petit stress, car si on ne l’atteint pas, on doit rembourser tous les gens », fait valoir Mme Lachance.

Le projet de la boutique est estimé à environ 50 000 $. Mme Lachance a injecté la somme de 25 000 $ venant de ses économies personnelles.

ALSA accueille environ 400 lapins par année au refuge, mais doit malheureusement en refuser une vingtaine par semaine par manque d’espace.

Lien vers la campagne de financement : laruchequebec.com/refugealsa